Fiscalia inició investigación preliminar contra Boluarte

Tras confirmarse que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica, el Área Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales anunció el inicio de las diligencias respectivas.

A pesar de los intentos por desestimar los cuestionamientos al conocerse de su operación, la Fiscalía de la Nación, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte. Cabe señalar que, a la mandataria se le acusa de haber cometido el presunto delito de abandono del cargo por someterse a una intervención sin notificar al Congreso.

“Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida”, indicó el Ministerio Público.

Como se sabe, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de ministros, confirmó que la mandataria Dina Boluarte, se sometió a una rinoplastia en el mes de junio del año pasado. Asimismo, Otárola indicó que, pese a la intervención quirúrgica, Boluarte, no descuidó sus funciones presidenciales manteniéndose en constante contacto con él.

Del mismo modo, Otárola, explicó que no consideró necesario notificar al Congreso debido a que la presidenta no comunicó oficialmente su ausencia. Sin embargo, precisó que, a pesar de la operación, Boluarte, no descuidó sus funciones y participó en una reunión virtual del Consejo de ministros.