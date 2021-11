Bruno Pacheco puede ser investigado por lavado activos

El ex secretario general del presidente de la república, Bruno pacheco, quien habría renunciado la semana pasada por la acusación de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Ahora, sería parte de un nuevo escándalo, ya que escondió US$ 20.000 mil en el baño de su despacho.

El dinero se habría encontrado en un cuarto ambiente, el cual sería un baño y vestidor, inspeccionado por los representantes del Ministerio Público

Ante esto, Bruno Pacheco, aseguró que ese dinero provenía de su sueldo, así como de ahorros. Así mismo, se comprometió en acreditar en el “en el más breve plazo”.

La diligencia en palacio se llevó a cabo por el fiscal Anticorrupción Marco Huamán Muñoz, en donde se inspeccionó el despacho del secretario general, en el cual se pidió exhibir documentación publica, así como la computadora para extraer información.

Cabe mencionar, que el exsecretario fue protagonista por su presunta injerencia y presiones en los ascensos de altos mandos militares. Pacheco declaró al programa Panorama, que sería falso que haya sugerido nombres para los ascensos en el Ejército o la Fuerza Aérea, señaló.

“Nunca he hecho tráfico de influencias, porque si fuera así esos oficiales tendrían que haber sido nombrados. ¿Por qué me voy a tener ir? solo he hecho mi trabajo”, refirió.

Nuevo secretario

Según fuentes del palacio de gobierno , el próximo a ocupar el puesto de secretario general de palacio seria, Carlos Jaico Carranza, militante del partido de Cesar Acuña.