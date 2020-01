Fiscal Domingo Pérez se queja de Giuliana Loza

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zuñiga, en la audiencia que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, que llame a la reflexión a la abogada Giuliana Loza, porque según dijo, tiene una “actitud particular” en su contra.

Dice que incita a seguidores de Keiko a la violencia en su contra

Explicó que Giuliana Loza lo agravia a él y a su familia con “apreciaciones falsas”.

“El hecho de ejercer defensa implica que tenga deberes y límites. No se puede estar informando falsamente, no se puede estar agraviando, no se puede estar incitando a los adherentes de Keiko Fujimori a la violencia contra mi familia o en contra mía“, manifestó en los exteriores del Poder Judicial.

José Domingo Pérez precisó que este tema lo puso a consideración del juez Víctor Zuñiga, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, y a quien solicitó una llamada de atención “a la reflexión” para la abogada de Keiko Fujimori.

Más temprano durante la tercera audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, el magistrado Víctor Zuñiga exhortó al fiscal José Domingo Pérez y a la abogada Giuliana Loza a zanjar incidentes que interrumpen la diligencia.