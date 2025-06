“Fiscal de la Nación debe obedecer orden de la JNJ”

JURISTA ANDY CARRIÓN ACLARA A DELIA ESPINOZA QUE NO HAY ‘GOLPE A LA DEMOCRACIA’

Letrado afirma que si Patricia Benavides es repuesta, igual seguirá siendo investigada

Por: Pablo Boggiano B.

Un pronunciamiento adicional de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que clarifique los términos de su resolución y que proceda a restituir a Patricia Benavides solo como fiscal suprema y no como fiscal de la Nación es lo que debería ocurrir, sostuvo el abogado penalista Andy Carrión, en charla con El Men. El connotado jurista ve resoluciones contradictorias, o contrapuestas y que deben resolver las entidades involucradas, pues si bien Benavides está siendo investigada, pueden haber irregularidades administrativas en efecto, que ameriten evaluar su suspensión.

¿Es ilegal por parte de la ex fiscal Patricia Benavides pretender retomar la Fiscalía de la Nación?

Mira, yo no sé si sea ilegal en rigor porque existe una decisión de parte de la propia JNJ que la avala, una decisión que la ha restituido como fiscal de la Nación y eso es importante tenerlo en cuenta, sería ilegal sino hubiera habido ninguna resolución previa, solo con su restitución ella hubiera intentado de alguna manera tomar la propia Fiscalía de la Nación, pero en este caso no ha sido así, no creo que sea ilegal, pero ha sido vehemente en ello.

-Aquí hay dos puntos a tener en cuenta: primero, el artículo 158 de la Constitución que la fiscal de la Nación solo puede ser designada por los fiscales supremos y en un plazo de 3 años; y un defecto, que el voto de la JNJ no fue unánime

Claro, el tema es que la Junta de Fiscales Supremos, si bien es cierto tiene esa función de elegir al fiscal de la Nación, recordemos que cuando destituyeron a Patricia Benavides la destituyeron como fiscal de la Nación, entonces si uno interpone una nulidad, la nulidad intenta reivindicar un hecho que ha agraviado al administrado, que tiene que restituirse las cosas al estado anterior. Ese es el motivo por el cual la JNJ la trató de restituir como fiscal de la Nación, pero claro, yo creo que ha ido mucho más allá la junta, debió haberla restituido como fiscal suprema, eso no lo dice la propia resolución.

-Por cuestiones de tecnicismos, ella podría ser fiscal supremo, más no fiscal de la Nación

Podría ser de alguna manera se le restituya, pero si es que la JNJ emite otra resolución que puntualice que ella va ser restituida como fiscal suprema, no como fiscal de la Nación, en ese caso pudiera asumir ello.

“JNJ PUEDE ANULAR RESOLUCIONES DE ANTERIOR JUNTA”

¿La JNJ tiene competencia electoral o designación funcional sobre el Ministerio Público?

Es que sí, está dentro de sus competencias, está dentro de sus competencias restituir o anular las disposiciones o resoluciones que ha emitido la anterior junta, si es que se advierte un indebido procedimiento, por ejemplo, para restituir a los funcionarios, entonces eso es importante saberlo, ¿si se puede? Sí, además que recientemente el Tribunal Constitucional es quien ha declarado ilegal e inconstitucional este procedimiento, por tanto, es posible que también en la nueva junta se haga eco de lo que ya el TC ha identificado como tal.

-El decano del CAL, el doctor Raúl Canelo, ha anunciado que van a presentar una demanda ante la CIDH lo que ha llamado “un golpe a la democracia”

Yo no creo que sea un golpe a la democracia en realidad, creo que simplemente son resoluciones contradictorias, o contrapuestas y que van a tener que resolverlas las propias entidades, no creo que hay un golpe real a la democracia porque hay una resolución de la Junta, es la JNJ la que ha habilitado a Patricia Benavides para tratar de volver al Ministerio Público.

-La fiscal de la Nación, Delia Espinoza ha pernoctado en la sede del Ministerio Público, en el piso 9 de la Avenida Abancay, se ha pertrechado, incluso ha denunciado temer por su seguridad

La fiscal de la Nación se ha pertrechado, pero en rigor debería cumplir lo que ha señalado la JNJ también, o sea cuando destituyeron a Patricia Benavides, ella se fue, cumpliendo lo que dijo la ex JNJ y ahora si la junta la repone quien debería cumplir esa decisión sería la fiscal de la Nación y no pertrecharse para desobedecer una orden de una institución que está en plenas capacidades para restituir el título de fiscal suprema a Patricia Benavides.

-¿Los antecedentes públicos de Benavides, la remoción injustificada de Bersabeth Revilla, el nombramiento de Jaime Villanueva y Miguel Girao en la fiscalía, la influencia en la corte de lima para persuadir a la ex juez Jacqueline Tarrillo Meneses, perjudicar la investigación contra José Luis Castillo Alva, operador de ‘Los Cuellos Blancos’, etc., no son suficientes para descalificarla?

Bueno, son investigaciones que están en curso, entonces esas investigaciones que están en curso ameritan un pronunciamiento final por parte de la fiscalía, todavía no hay una sentencia condenatoria, pueden haber irregularidades administrativas en efecto, que amerite evaluar una suspensión, una sanción que no necesariamente conlleve a la destitución, pero si son irregularidades que ameritan una sanción, de hecho en una de ellas la suspendieron creo que 60 días, no sé si la destitución sea el medio idóneo.

“BENAVIDES VA SEGUIR SIENDO INVESTIGADA”

-También hay una denuncia por la misma fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y que se presentó el 11 de junio respecto a ‘Los Cuellos Blancos’

Esta investigada, o sea hay una investigación penal y una investigación administrativa de la junta, no significa que la hayan absuelto de los cargos administrativos, ojo, lo que ha dicho la junta es hay que anular este procedimiento y las sanciones como consecuencia de un procedimiento inmediato sumarísimo que no estaba recogido ni reconocido en la Ley Orgánica ni la Constitución, Patricia Benavides va seguir siendo investigada tanto penal como administrativamente en la junta, solo que a través de un procedimiento regular.

-Como no hay una sanción, una sentencia, ella no está inhabilitada, digamos

Ella no está inhabilitada, puede volver a ser fiscal suprema hasta que de aquí a unos meses culmine el procedimiento administrativo, y digan, bueno si la suspendemos por tantos días o la destituimos, pero dentro del procedimiento regular.

-Benavides va a demandar a la actual fiscal de la nación por usurpación de funciones

Tienes al día de hoy 2 fiscales de la nación, una de ellas está usurpando funciones o bien Patricia Benavides o bien Delia Espinoza, quien esta en el poder es Delia Espinoza, ella estaría usurpando esa función si te basas en la resolución de la junta.

¿Cómo debe Terminar este enfrentamiento en el Ministerio público?

Yo creo con un pronunciamiento adicional de la JNJ para que clarifique los términos de la resolución que ha emitido y que simplemente proceda a restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema y no como fiscal de la Nación.