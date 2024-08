Fiscal Altamirano: “Voy a ir a cumplir con la cena y regreso”

La Fiscalía de la Nación, anuló el nombramiento de la fiscal Ana Altamirano Malabrigo, luego de que un programa local, difundiera unos audios que demuestran que prefirió asistir a una reunión familiar en lugar de resolver la situación de dos delincuentes.

Ana Altamirano Malabrigo, fiscal adjunta provincial provisional del distrito La Esperanza ubicado en el departamento de Trujillo, prefirió acudir a una celebración familiar desestimando la atención de un caso de robo de mano armada contra dos policías que tenían una serie de audios difundidos, dicha información fue conocida mediante un programa local.

Como se recuerda, este incidente ocurrió el pasado catorce de junio, cuando cuatro sujetos despojaron a dos efectivos policiales de su vehículo. Por su parte, el general José Zavala, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que uno de los asaltantes, era menor de edad y que tenían antecedentes debido a un robo agravado y conducción en estado de ebriedad.

“No hay que apurar nada. Tengo otros casos prioritarios también. No me estén apurando ni estresando”, se le escucha decir en un primer registro de voz. “Sabes lo que pasa, es que tengo una cena de cumpleaños y como estaba el turno tranquilo, voy a ir a cumplir con la cena y regreso”, manifestó.

LEE TAMBIÉN:

Pese a las insistencias por parte de la Policía Nacional (PNP), la magistrada priorizó compromisos personales e indicó “No he dormido nada. Estoy en el turno con mil detenidos. Ahorita me estoy alistando porque necesito ir a saludar por el Día del Padre”. Sin embargo, apareció cuando los delincuentes ya habían sido liberados tras vencerse el plazo de flagrancia.

Asimismo, la abogada Romy Chan, mencionó que este caso expone que “la corrupción es transversal” y que se encuentra en diversos ámbitos es por ello que “Hay que reconocer que, así como hay policías que piden dinero, hay fiscales que piden dinero, jueces que piden dinero y abogados que engañan a sus clientes”.