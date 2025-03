Feriado por el Día del trabajo podría cambiar al 2 de mayo

La Defensoría del Pueblo propone que los feriados que caigan lunes a viernes, en día laborable, se muevan al siguiente viernes.

La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto para regular el feriado y los días no laborables, con la intención de evitar la aprobación de estas fechas libres a nivel nacional sin evaluación de sus efectos a corto y largo plazo. Este declara que la competencia para declarar nuevos días de descanso recae en el Congreso de la República, mientras que al Ejecutivo solo le compete declarar los días no laborables, que son compensables.

Así, estos días no laborables serían siempre compensables el sábado siguiente de la fecha en que se declaren. Se propone también que los Gobiernos regionales y locales no tengan ninguna competencia con respecto a la declaración de feriados y días no laborables.

Pero hay algo más, la primera disposición complementaria final cambiaría los feriados. “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los feriado aprobados por Ley que coincidan con un día laborable se trasladan al día viernes próximo, salvo los que conmemoren Fiestas Patrias, festividades religiosas e inicio de año”, señala el proyecto de Ley.

La Defensoría del Pueblo finalmente avanzó en su pedido a la Presidenta de la República de que se evalúe reducir feriados en el país, mediante carta de Josué Gutierrez, el actual defensor. Ahora, esta entidad ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca definir competencias y, de paso, mueve días feriados.