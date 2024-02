Fenómeno musical se presentará el 14 de Octubre en el Nacional

“Morat: Los Estadios. Antes que Amanezca” llega a Perú en gira mundial

Morat, la banda colombiana del momento, anunció su gira mundial “Morat: Los Estadios. Antes que Amanezca”, incluyendo a nuestro país el próximo 14 de Octubre en el Estadio Nacional de Lima.

Para los galardonados artistas regresar al Perú es un verdadero privilegio como lo han citado en innumerables entrevistas. Consideran a los fans nacionales como grandes protagonistas de esta popularidad que hoy los lleva a ser reconocidos en el planeta. Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martin Vargas y Simón Vargas, que ya celebran su duodécimo aniversario como banda, afirman que los peruanos tienen una “esencia” especial cada vez que les permiten compartir sus éxitos en las presentaciones que ya han tenido en nuestro país.

“Morat”, acaba de finalizar la gira “Si ayer fuera hoy Morat World Tour” con más de 1.000.000 de asistentes, siendo un verdadero récord. “Morat: Los Estadios” es una propuesta que no solo destaca por los éxitos inolvidables de la banda como “Besos en Guerra”, “Amor con Hielo” y “Cómo te atreves” sino que también introduce un formato de producción diseñado exclusivamente para estadios. Efectos visuales, una calidad de sonido incomparable y algunos detalles que no pueden ser mencionados pero que pondrá al Estadio Nacional de Lima como uno de los escenarios claves para este gran tour el 14 de Octubre. No es solo una gira, es una experiencia que redefine la relación entre la banda y sus seguidores.

Una gira que ha recorrido países como España, México, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Chile, buscan llevar su música a una escala sin precedentes y estamos seguros que así será. Prepárense para disfrutar de “Morat: Los Estadios. Antes que Amanezca”, el próximo 14 de Octubre del 2024 en el Estadio Nacional de Lima.

Leer también: