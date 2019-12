Feliz con esposo a la distancia

La cante Katy Jara tiene un matrimonio muy feliz con Marvin Bancayan. Pese a que tienen una relación a distancia, debido al trabajo del empresario, ella tiene plena confía en su esposo. Así confirmó en una entrevista a un medio impreso de la capital.

“Todo se basa en la confianza (…) si él no me hubiera demostrado que es sincero y leal, no podría dormir tranquila”, confesó Katy. Aprovechando la coyuntura, también opinó sobre la infidelidad que sufren las mujeres por parte de los hombres.

Expresó que “El hombre que te engaña una, dos veces, lo hace siempre. He vivido en carne propia todo eso, con mensajes, fotos. Fue una etapa dura en mi vida, pero me pude curar y he vuelto a creer en el amor”. Por más que crea en su pareja, “tampoco es ciega”.