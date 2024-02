Familia Suárez-Vértiz: no al 28 de diciembre como Día del Rock

La propuesta del congresista Alejandro Cavero de declarar el 28 de diciembre como el Día del Rock Nacional en honor al fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz ha desencadenado un debate , ya que la familia se opone firmemente.

Cavero, en su proyecto de ley, destaca el 28 de diciembre como un día emblemático para homenajear a Suárez-Vértiz, considerándolo el “principal referente” del rock nacional. Sin embargo, la familia del artista no comparte la misma perspectiva.

Edward Málaga, legislador cercano a los parientes de Suárez-Vértiz, expresó la posición de la familia en contra de la propuesta a través de sus redes sociales. Málaga indicó que, después de conversar con Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez-Vértiz, la familia prefiere que se elija otro día para conmemorar el Día del Rock Nacional.

“Alejandro, me parece importantísimo rendirle los más altos honores a Pedro y, como amigo suyo, te agradezco este generoso gesto e iniciativa. Sin embargo, es necesario consultarlo con la familia y afinar mejor la fecha. He conversado con Cynthia Martínez y me indica que ellos tienen otra fecha en mente. Conversémoslo por favor”, expresó Málaga en respuesta al anuncio de Cavero.

Objetivo de la propuesta

La propuesta de Cavero tiene como objetivo resaltar la influencia y trascendencia del rock peruano, reconociendo a Pedro Suárez-Vértiz como un ícono indiscutible del género musical. Además de conmemorar su legado, se espera que esta iniciativa impulse el desarrollo de la escena musical nacional y sirva como estímulo para las nuevas generaciones de músicos.

Aunque la propuesta aún está en fase de discusión y no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, la firme oposición de la familia plantea un desafío significativo para la implementación de esta iniciativa legislativa, evidenciando la importancia de considerar los deseos de los involucrados directos en la conmemoración del legado musical de Pedro Suárez-Vértiz.

