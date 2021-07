Exportaciones peruanas crecen 100% 

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, destacó que las exportaciones peruanas registradas en el bimestre abril – mayo fueron 100% mayores a las anotadas en similar periodo de 2020, acumulando en los primeros cinco meses del año un valor récord para el país (US$ 19 674 millones).

Este buen desempeño es resultado de una recuperación sostenida de la producción y de la oferta exportable nacional, así como a los altos precios que los principales productos exportados vienen registrando.

Así, en mayo, los envíos peruanos al mundo alcanzaron los US$ 4 006 millones, cifra 100,4% mayor a la registrada en mayo 2020 (US$ 1 999 millones) y 11,6% superior a la lograda en mayo 2019 (US$ 3 588 millones), antes del inicio de la pandemia. Igualmente, en abril la exportación ascendió a US$ 3 803 millones, creciendo 104% respecto a abril 2020 y 3% respecto a abril de 2019.