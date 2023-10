Exministro de Economía advierte sobre nuevo millón de pobres

“Si uno ve los datos económicos, no hay muchos resultados que digamos. La inversión privada está colapsada (11%), la inversión pública ha crecido marginalmente un 1% y el gasto público se ha contraído, es un poco obtuso seguir persistiendo en una política que no da resultados”, criticó en entrevista con la prensa.

Pobreza crece

En vista de la debilidad económica y las proyecciones que sugieren un crecimiento nulo o negativo, el exministro de Economía advirtió que es probable que haya un aumento significativo en la cantidad de personas que caerán en la categoría de pobres, según las mediciones que realice el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el próximo año.

“En Videnza hemos hecho cálculos. De no crecer este año podríamos tener casi un millón de pobres adicionales cuando se mida la pobreza el año entrante. Nos va a ubicar a un nivel similar que el año de la pandemia. Esta falta de sentido de urgencia no está calando en las autoridades”, mencionó.

El exministro señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido proactivo en cuanto al gasto público, pero ha enfrentado dificultades para influir en el resto del gabinete y fomentar la inversión privada en el país.

“La mayoría de economistas hemos señalado que esta adicción al gasto público puede deteriorar nuestra buena imagen y credibilidad fiscal. Tenemos reglas fiscales que la misma presidenta (Dina Boluarte) anunció en el discurso del 28 de julio que los iba a cumplir. Es la credibilidad que está en juego, pero persiste en políticas que son insuficientes”, observó.

Ante esta situación, el exministro destacó que el riesgo más significativo es el estancamiento económico del país, y que una recuperación real podría esperarse después de que el Fenómeno de El Niño (FEN) haya finalizado. De acuerdo a las proyecciones, mencionó que se prevé que la economía del país crezca un 2% el próximo año, una cifra que se considera insuficiente para generar empleo y reducir la pobreza.

“El tema económico es muy serio y se está tomando muy a la ligera. Creo que esta falta de desconexión de la población con las autoridades se puede exacerbar con una economía que no crece y el mundo está muy complicado. Lo hemos visto en las guerras que continúan, el precio de las cosas que importamos se pueden disparar y la inflación en el mundo no ha cedido; por lo tanto la tasa de interés sigue alta. Eso hace que no haya un freno al crecimiento de la demanda de nuestros productos”, sostuvo finalmente.