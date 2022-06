Exigen retorno de S/13.500 millones para pagar Fonavi

En el año 2003, el Ministerio de Economía (MEF) logró recuperar 13 mil 500 millones de soles como parte del patrimonio de los fonavistas. Es por ello que la Comisión Ad Hoc ha exigido al MEF que transfiera ese monto inmediatamente, ya que debe servir como fondos para iniciar la devolución de aportes.

Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas refirió que ya se ha solicitado de formalmente al MEF la transferencia de este dinero. “Nosotros ya estamos trabajando como comisión. Y por eso es necesario que vayamos recaudando los fondos para la devolución de los aportes. Esos 13 mil 500 millones de soles se dieron a conocer en el año 2003 y son parte del patrimonio del fonavista. El MEF sostuvo que ese dinero ya estaba recuperado. Estamos pidiendo que esa plata se liquide y sea transferida en el más breve plazo”, sostuvo.

Para el dirigente fonavista no hay razón alguna para que el MEF desista de transferir ese dinero, ya que si lo hace o hay cualquier intento de ello, puede ser visto como indicios de irregularidades.

“Lo que queremos es tener ya los dineros que garanticen la devolución de aportes a los fonavistas. Estamos involucrados en ese proceso, y entonces ya no deben existir más trabas. Si estas persisten, y si no se entregan esos 13 mil 500 millones de soles, existiendo ya una ley, podría indicarnos que hay algún tema de corrupción de parte de los funcionarios del MEF. Queremos pensar que no es así y que en breve ese dinero será transferido a la comisión”, sentenció.