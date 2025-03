Exdirigente ganadero pide la creación de una autoridad autónoma

El ganadero Fernando Bravo, criticó al Ejecutivo por no descolmatar este afluente.

El expresidente de la Asociación de Ganaderos del Perú Fernando Bravo, solicitó la creación de una autoridad autónoma para descolmatar el río Huallaga, cuyo desborde inundó al menos seis distritos de las provincias de Ambo y Huánuco.

Tras un programa de prensa, el agricultor y ganadero planteó que esta entidad sea conformada por personal especializado y que el responsable de la dirección, debe trascender los gobiernos de turno.

Asimismo, explicó que, desde hace cincuenta años, no se limpia este afluente, una labor que, le corresponde al Ejecutivo. “No tenemos Gobierno, estamos en total abandono, no existe el Ministerio de Agricultura”, criticó.

En tanto, Bravo, cree que la cooperación técnica internacional podría jugar un papel central en la recuperación del río Huallaga y restó importancia a la declaratoria de emergencia decretada por la administración de Dina Boluarte.