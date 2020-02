Ex de la ‘Foquita’ amenaza a Magaly

No solo Melissa Klug y Jefferson Farfán emitieron un comunicado, también lo hizo Mercedes Carrasco, madre de la hija del futbolista, en el cual pidió a los medios de comunicación que no vuelvan a mencionar ni a ella ni a su hija en los pleitos relacionados a la vida de la “Foquita”

La periodista ‘pide’ que le cuente toda la verdad a su hija con Farfán

Después de que Magaly Medina leyera el comunicado de Mercedes Carrasco, la periodista comentó por qué razón se manifestó de ese tema: “Después que la señora Charo saliera diciendo que su hijo siempre fue un buen padre, que habló linduras de Mercedes Carrasco y la nieta, tuvimos que recordarles el terrible episodio para que Farfán reconociera a su hija”.

Asimismo, cuando en el comunicado dice que de seguir mencionándola a ella y a su menor hija tomaría las respectivas acciones legales, la “Urraca” no se quedó callada

“Si la hija de Jefferson Farfán viaja a Miami con una figura tan mediática como su padre y Yahaira Plasencia, por supuesto que todos los periodistas vamos a hablar de ella. Espero que la señora Carrasco entienda esto”.

Por otro lado, Magaly Medina aceptó que entiende las motivaciones que llevaron a Mercedes Carrasco a emitir dicho comunicado, ya que asume que su hija no conocía el pleito que en su momento el padre de la menor tuvo con su madre.

“Ella es una adolescente, pero a veces con las familias debemos hablar con la verdad para que nuestros hijos no se lleven sorpresas. Los archivos se quedan en las redes sociales, en la nube”.

Finalmente, le da un consejito a la ex de Farfán para evitar que su hija se vea expuesta ante los medios de comunicación: “Yo les pido que la próxima ocasión, también le pida a la abuela de su hija que cuando hable la tenga presente, que no saque a flote cosas, pues así no podremos escarbar en nuestros archivos”.