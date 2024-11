Evo arma bronca a presi boliche

En medio del conflicto entre Evo Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, el líder cocalero dirige un masivo bloqueo de carreteras que este sábado cumple 20 días. Morales advirtió de un “levantamiento” indígena si es capturado por la Policía y pidió a los altos funcionarios públicos que renuncien para no ser “cómplices del peor Gobierno de la historia”.

“Hacemos un llamado a funcionarios jerárquicos, directores, viceministros, ministros y embajadores, a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Los ministros respaldaron al presidente Arce. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ignacio Ríos Sanjinés, hizo referencia a la salida de Morales de Bolivia en 2019 y el refugio que obtuvieron en embajadas algunos de sus colaboradores: “Nuestra respuesta es clara: No renunciaremos, No huiremos, No negociaremos, ni nos esconderemos en embajadas. Seguiremos firmes, defendiendo los derechos de todos”, expresó.