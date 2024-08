Estudiantes y autoridades anuncian protestas contra María Agüero en Arequipa por comentarios despectivos

Estudiantes y padres lanzaron huevos a la congresista María Agüero durante su visita al colegio Independencia de Americana.

Padres de familia, estudiantes y autoridades de los colegios Independencia de Americana y Micaela Bastidas de Arequipa han anunciado protestas contra la congresista de Perú Libre, María Agüero . Esto se debe a los comentarios despectivos que la parlamentaria hizo sobre estas instituciones educativas.

Rogelio Postigo, coordinador regional de Apafa, confirmó que la manifestación se llevará a cabo el lunes 26 de agosto por la tarde.

“Vamos a realizar una marcha por toda la ciudad de Arequipa, el día lunes a las 1:30 de la tarde y, elaborar un nuevo pronunciamiento para declararla persona no grata”, afirmó Postigo.

El dirigente también expresó sorpresa por las declaraciones de Agüero, recordando su vinculación previa con el colegio Independencia. “Nos toma por sorpresa porque ella (Agüero) ha sido parte de la directiva del colegio Independencia. (…) A sus hijos los puso en colegios públicos, pero creo que tenía otro fin para ganar votos para estar donde está ahorita. Ella manifiesta que no se siente arequipeña y nosotros vamos a defender nuestra tierra para que no se exprese de esta manera”, añadió.

Incidente en el Colegio Independencia Americana

El pasado viernes 23 de agosto, estudiantes y padres de familia expulsaron a María Agüero del Colegio Independencia Americana tras recibirla con huevos. La congresista de Perú Libre visitó la institución sin invitación, lo que provocó el rechazo de los presentes.

En una entrevista de 2021, recientemente difundida, Agüero admitió no sentirse orgullosa de ser arequipeña. Además, menciona que solía ocultar su origen cuando vivía en Estados Unidos. “Cuando a mí me decían, ¿de dónde eres?, yo sentía ese cortocircuito y decía de dónde digo, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña”, dijo en esa ocasión.

Declaraciones despectivas sobre los colegios

Agüero también criticó los colegios Independencia de Americana y Micaela Bastidas, cuestionando que sus hijos estudiaran allí. “La gente se horrorizaba porque decía, cómo los traes de Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills y los vas a llevar ahí, donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras, son lesbianas y que son delincuentes”, expresó la congresista.

Agüero se defiende de las acusaciones

En respuesta a las críticas, Agüero dijo que editaron sus declaraciones.

“La entrevista fue grabada y emitida en el año 2021. Actualmente ha sido editada y tergiversada. Durante la entrevista mencioné que, al matricular a mis hijos en dos colegios nacionales, personas de mi entorno reprocharon mi decisión con comentarios despectivos hacia los colegios mencionados, expresiones que no comparto en lo absoluto”, explicó.

“La mejor prueba de mi respeto hacia los colegios Independencia y Micaelas Bastidas es que matriculé a mis dos hijas en dichas casas de estudios”, agregó.

Declaración de persona no grata

Pese a sus justificaciones, las municipalidades de Villa Hermosa de Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa declararon a María Agüero como persona no grata. La municipalidad de Villa Hermosa de Yanahuara comunicó que la decisión se tomó “por los graves hechos y declaraciones vertidas contra la ciudad de Arequipa”.

Por su parte, la comuna de José Luis Bustamante y Rivero expresó: “Expresamos nuestro energético rechazo a las declaraciones de la parlamentaria quien afirmó públicamente que “no se siente arequipeña”. Esta afirmación viniendo de una representante elegida por nuestra región ante el Congreso”.