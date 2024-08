Estos son los pasos para ser parte del Reintegro 2

PADRÓN ACTUALIZADO DE FONAVISTAS DE AGOSTO INCLUIRÁ SEGUNDO GRUPO DE DEUDOS DE 93 AÑOS A MÁS.

La devolución del Fonavi en el 2024 representa un avance importante para los ex aportantes que buscan recuperar sus contribuciones al Fondo Nacional de Vivienda.

El gobierno ha implementado un sistema más eficiente y transparente para asegurar la devolución justa, incluyendo nuevas plataformas digitales, como centros de atención que facilitan el proceso para los beneficiarios que no se hayan registrado en lista Se alienta a los ex aportantes a verificar su elegibilidad en un esfuerzo por cerrar un capítulo de incertidumbre financiera y mejorar la confianza en la administración de fondos público.

El reinicio de pago de los aportes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) tuvo como objetivo beneficiar a los usuarios mayores de 80 años y otros beneficiarios considerados como vulnerables para que puedan solventar sus gastos económicos.

Sin embargo, en este proceso no se incluyeron a todos los beneficiarios como los herederos, los fonavistas fallecidos, además de fonavistas nuevos, La Comisión Ad Hoc viene trabajando para definir todos los detalles del Grupo Reintegro 2, que incluirá a menores de 80 (hasta 75 años) y deudos de fonavistas que hasta la fecha cuenten con 93 años a más.

Leer también [Jefe político de Hamás muere en ataque con misiles en Teherán]

CUÁNDO ARRANCA REOITEGRO 2

La comisión Ad Hoc Fonavi ya aprobó los lineamientos para el padrón del REINTEGRO N° 2, programado para realizarse a partir de la segunda quincena de agosto, para este reintegro también se considerará a los beneficiarios de los grupos de pago 1 a los 19 menores de 75 años y menores a 80, que fueron calculados bajo los lineamientos de construcción de cuentas individuales e información actualizada de los periodos de aportes, que toman como base de cálculo la fecha de cese o fecha de inicio de pensión de ONP, en dicho contexto es necesario tener un historial laboral actualizado y validar la información supletoria presentada para acceder al pago.

Se tenía conocimiento de que los familiares de los aportantes fallecidos pertenecían a los integrantes de reintegro 2; sin embargo, se está evaluando un replanteo en este grupo para evitar la saturación del Banco de la Nación, hasta el momento son mayores de 93 años.

Así mismo será integrado por personas de 75 a 80 años que están vivos, pues se busca tener a más fonavistas cobrando y continuar reduciendo la cantidad de herederos que realicen trámites en la entidad bancaria.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi, indicó que los herederos de los fonavistas que hasta la fecha tengan 93 años estarán incluidos en este nuevo grupo de beneficiarios. “Solo están cobrando aquellas personas que tienen más de 80 años, los que están en Conadis, pensión de invalidez y que padecen una enfermedad grave” señalaron

PASOS PARA REGISTRARTE Y RECIBIR LA DEVOLUCIÓN

1. Consulta si eres beneficiario: Ingresa al Padrón Nacional de Fonavistas en la plataforma del Estado Peruano.

Coloca tu número de DNI y haz clic en “Consultar”.

Si apareces en el padrón, significa que eres beneficiario y puedes continuar con el proceso de registro.

2. Regístrate en el SIFONAVI:

Accede al sitio web de la Secretaría Técnica Fonavi

https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

Haz clic en el botón “Regístrate en el SIFONAVI”.

Completa el formulario de registro con tus datos personales y de aportes.

Sube los documentos requeridos, como tu DNI, certificado de cotización y libreta de aportes.

Guarda los cambios y envía el formulario.

3. Revisa tu estado de registro:

Una vez registrado, podrás verificar tu estado de registro en el portal del SIFONAVI.

Si tu registro es válido, recibirás un correo electrónico de confirmación.

4. Espera la publicación de las listas de pagos:

La Secretaría Técnica Fonavi publica periódicamente listas de beneficiarios aptos para recibir la devolución.

Puedes consultar las listas en el portal del SIFONAVI o en la página web del Fonavi.

5. Cobra tu dinero:

Si tu nombre figura en una de las listas de pagos, podrás cobrar tu dinero en el Banco de la Nación.

Para ello, debes presentar tu DNI y el comprobante de pago que te proporcionará la Secretaría Técnica Fonavi.

¿Qué se debe saber sobre devolución de los fondos?

El proceso de registro y devolución de aportes es gratuito.

No es necesario realizar ningún pago para acceder a este beneficio.

Si tienes dudas o necesitas ayuda, puedes comunicarte con la línea de atención al Fonavista al (01) 640-8655.

Leer también: