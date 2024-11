Era una bomba de tiempo: Alcalde Hernán Sifuentes lideró operativo donde se clausuró local que funcionaba ilegalmente como almacén

Empresa contaba con autorización para funcionar como oficina administrativa y brindar servicios profesionales.

En salvaguarda de los vecinos. La Municipalidad de San Martín de Porres realizó un operativo de fiscalización a un inmueble que funcionaba como almacén de productos de importación, los cuales estaban hacinados poniendo en peligro la vida de los trabajadores y de los residentes del lugar. El alcalde Hernán Sifuentes llegó hasta ese local para imponer el principio de autoridad.

“Estamos interviniendo y clausurando este local que sacó licencia como oficina administrativa, pero como hemos visto y por las quejas de los vecinos, es un almacén donde están hacinados muchos juguetes, cajas y productos de importación”, expresó el alcalde Hernán Sifuentes.

El inmueble intervenido se ubica en la Asociación Villa El Amauta, donde funciona la empresa JHOITEC IMPORT E.I.RL., la cual había solicitado la licencia de funcionamiento -ante el municipio- para realizar labores profesionales de asesoramiento en una oficina administrativa. Sin embargo, se pudo comprobar que habrían cambiado de rubro dedicándose a la importación y comercialización de productos.

Durante el operativo, donde participó personal de Fiscalización y de Serenazgo, se observó que las cajas de diversos tamaños podían verse desde el exterior, pues sobresalían por los techos. La empresa instaló calaminas y otros objetos como puertas de madera para acondicionar un segundo piso que les sirva como una extensión de área para colocar sus cajas y así evitar que puedan caerse.

Ante ello, el burgomaestre recordó que la empresa en mención, la cual no cuenta con el Certificado de Defensa Civil, también estaría infringiendo la normativa por cambiar de giro. Pero lo más grave es que podrían poner en peligro la vida de los vecinos si es que se produce un incendio en este local que no está habilitado para este tipo de actividades comerciales.

“La empresa ha infringido dos normas municipales: Una es no tener el Certificado de Defensa Civil y por ampliar de giro y no sacar licencia para ello, lo cual no está permitido acá porque este local podría ocasionar graves daños de generarse un incendio. Tenemos que estar previniendo este tipo de hechos”, agregó la autoridad edil.

Cabe indicar que a través de las redes sociales esta empresa promocionaba sus productos para la Navidad ofreciendo desde juguetes, adornos, árboles, entre otros artículos.

La Municipalidad de San Martín de Porres procedió a la clausura del local. La empresa fue multada con 15,450 soles por no contar con el Certificado de Defensa Civil y por ampliación de giro con una multa de 5,150 soles.