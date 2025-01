China vivió el año más cálido de su historia en 2024

El país asiático registró temperaturas récord, con impactos directos en actividades cotidianas y un creciente desafío ambiental global.

China cerró 2024 como el año más cálido jamás registrado en su territorio, con una temperatura media nacional de 10,92 °C, superando en 1,03 °C el promedio histórico, según informó la Administración Meteorológica del país. Este incremento marca el punto más alto desde que comenzaron los registros en 1961 y es un reflejo de la intensificación de los efectos del cambio climático a nivel global.

El calentamiento global, impulsado en gran medida por la quema de combustibles fósiles, está provocando fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, intensas tormentas e inundaciones devastadoras. En el caso de China, los meses de julio y agosto de 2024 fueron los más calurosos en más de seis décadas.

El impacto de estas temperaturas extremas no se limitó a las estadísticas. En Pekín, actividades invernales tradicionales como el patinaje sobre hielo se vieron afectadas, pues lugares emblemáticos como el Palacio de Verano no lograron formar hielo suficiente. «Tenía pensado ir a patinar, pero no fue posible este año», comentó Xu Yici, un residente de la capital.

En Cantón, ciudad del sur de China, las temperaturas superaron los 22 °C durante 240 días del año, rompiendo un récord anterior de 234 días establecido en 1994. Las consecuencias del calentamiento global también fueron mortales: en mayo, lluvias torrenciales provocaron el colapso de una autopista, causando 48 muertes.

A pesar de estos desafíos, China ha reafirmado su compromiso de reducir emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, mediante el impulso de energías renovables. Sin embargo, como el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el país enfrenta una presión constante para acelerar su transición energética.

El impacto económico del cambio climático es igualmente alarmante. Según estimaciones de Swiss Re, los desastres naturales generaron pérdidas globales de 310.000 millones de dólares en 2024, afectando tanto a países desarrollados como en desarrollo.

El desafío climático no es exclusivo de China. La Organización Meteorológica Mundial indicó que entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media global fue 1,54 °C superior a los niveles preindustriales, evidenciando la urgencia de acciones conjuntas para limitar el aumento a 1,5 °C, como establece el Acuerdo de París.

El 2024 deja claro que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad presente que demanda soluciones inmediatas y sostenibles.