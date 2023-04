Enrique Wong llora y jura que lo suspenden por las puras 

El parlamentario de la bancada de Podemos Perú (PP), Enrique Wong Pujada, fue suspendido por el Pleno del Congreso de la República al estar involucrado en la designación de su asesor, Manuel Talavera en el directorio de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Tras ello, solicitó una reconsideración, pero al ser rechazada, lloró desconsoladamente ya que aseguró que “no cometió ningún delito”.

Tras ello, diversos legisladores como Elvis Vergara y Darwin Espinoza de Acción Popular (AP) y Héctor Valer (no agrupado) se acercaron a consolarlo rápidamente y no dudaron en mostrarle su apoyo.

“Siento una emoción muy triste porque mi idea siempre ha sido unir al Congreso, pero eso tiene un costo. A veces no se comprende que uno no actúa en sentido personal. Por ello, presidente (José Williams), yo le pediría a mis hermanos de Fuerza Popular, ¿cuál es mi delito?, a mis hermanos de derecha, ¿cuál es mi delito?, ¿por estar en el centro? Eso es lo que me cuesta que me suspendan, siendo el único en toda la noche y siendo el que no ha cometido ningún delito“, expresó muy conmovido.