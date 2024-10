¿El paro de transportistas continuará el 12 de octubre? Los gremios de transportes se pronuncian

Los transportistas exigen la derogación de la Ley Nº 32108 y advierten que continuarán con el paro hasta lograr su objetivo.

El paro de transportistas inició el 11 de octubre en varias regiones de Perú. Las empresas de transporte que participan en esta protesta demandan al Gobierno tomar medidas urgentes para combatir la creciente delincuencia, ya que los actos delictivos han aumentado en las últimas semanas.

Tras el anuncio del Congreso de la República de posponer el debate sobre las iniciativas legislativas de terrorismo urbano y la derogación de la Ley Nº 32108 hasta el 11 de octubre, los gremios de transportistas expresaron su desacuerdo con la postergación. En respuesta, afirmaron que continuarán con el paro hasta que las propuestas sean derogadas y archivadas por completo.

¿Seguirá el paro el 12 de octubre?

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, fue contundente al afirmar que el paro continuará hasta que se derogue la Ley 32108, que trata sobre crimen organizado. Acusó al Congreso de no tener la “voluntad política” para solucionar este problema, lo que prolongará la protesta.

“El paro sigue. Estamos en contra de sustituciones, esas cosas. Se tiene que derogar sí o sí. La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer, no tiene voluntad política. Por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población. Este es un clamor del pueblo (…) Estamos en pie de lucha, mientras no se derogue esta ley y no se archive, no nos vamos a salir de acá del Congreso. El pueblo se merece respeto y los congresistas creo que están en condición de que ‘dime, te diré’. No señores, la población se merece respeto”, declaró Palomino.

Gremios seguirán con las protestas

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que las protestas continuarán a nivel nacional después de una reunión con congresistas. Según él, ya conocen los votos en contra de la derogación de la Ley 32108, lo que llevará a la continuación del paro.

“Estos congresistas nos han hecho esperar horas y horas porque ya sabemos los votos que van a tener en contra de la derogación y que no van a archivar el proyecto del terrorismo urbano (…) Bodegueros, universitarios, colectiveros y todos seguiremos en paro, porque estamos pidiendo derecho a la vida”, declaró Campos.