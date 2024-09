¿Qué pasará con la deuda de Alberto Fujimori con el Estado?

Abogado de Alberto Fujimori asegura que la deuda que el expresidente mantenía al Estado sería incobrable

Alberto Fujimori, exmandatario del Perú, falleció el miércoles 11 de septiembre a las 6 de la tarde debido a complicaciones relacionadas con el cáncer maligno que padecía. Su estado de salud, ya delicado, se agravó en los últimos meses, particularmente después de una fractura de cadera.

Fujimori falleció sin haber pagado los S/ 57 millones que debía al Estado peruano por tres casos específicos: el allanamiento ilegal a la casa de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal, y el pago indebido de la CTS a su exasesor. Estos montos incluyen los intereses acumulados por el no pago de la reparación civil que el Poder Judicial le había impuesto.

Aunque la Procuraduría General había iniciado un proceso de embargo sobre sus bienes, este no se llegó a ejecutar debido a que el Congreso le otorgó una pensión vitalicia. Según el artículo N.º 96 del Código Penal, las deudas por reparación civil pueden transmitirse a los herederos, siempre y cuando estos reciban bienes del sentenciado.

¿Quiénes pagarán la deuda?

Sin embargo, el abogado penalista Benji Espinoza explicó que, dado que Fujimori no tenía bienes a su nombre, la deuda sería prácticamente incobrable. Aunque legalmente la deuda de reparación civil puede ser exigida a los herederos, solo puede embargarse hasta el límite de la masa hereditaria, es decir, los bienes que los hijos de Fujimori hereden. Pero, al no tener bienes registrados a su nombre, la deuda no podría cobrarse.

Por su parte, el abogado Andy Carrión aclaró que la sentencia por reparación civil estaba dirigida únicamente a Alberto Fujimori, y que sus herederos no pueden heredar esa deuda. Carrión destacó que la reparación civil es un concepto individualizado que tiene como fin resarcir los daños causados por un delito, por lo que no se hereda a los familiares o descendientes del condenado.