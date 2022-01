El marketing de afiliación, una vía muy usada para darse a conocer

La competencia está más viva que nunca en la red. Con la popularización de las conexiones digitales y de los dispositivos móviles, muchas empresas han pasado de competir con sus vecinas físicas a hacerlo en un mercado mucho más globalizado. La presencia en el campo digital hace que las posibilidades de llegar a más gente sean mayores, aunque también provoca que haya más empresas que ofrecen servicios parecidos que pueden hacer sombra.

Hay varias estrategias en cuanto al marketing para diferenciar el producto y hacer llegar a clientes potenciales al sitio web en cuestión. Una de las que están más de moda y que se puede encontrar con cierta facilidad es el marketing de afiliación. Este consiste en contar con un equipo de aliados que cobran un sueldo, normalmente en forma de comisiones, para llevar a usuarios a sitios de terceros: se delega parte de la tarea publicitaria.

Empresas internacionales ya apuestan por esa práctica y presentan en sus respectivas webs los diferentes programas de afiliación. Ejemplo de ello es el grupo de la empresa de comercio online Amazon Associates, el casino online Betsson afiliados o el servicio de compra y venta Ebay Partner Network. Todos ellos ofrecen una comisión a cambio de promocionar sus servicios.

Para que esta estrategia sea un éxito, cabe definir de manera muy detallada cuál es el objetivo, qué audiencias se quieren seducir y cómo se intentará llegar a la todos estos clientes potenciales. También dependerá del nivel de confianza y de persuasión que tengan estas personas afiliadas que, de una manera indirecta, actuarán de un modo similar al de los comerciales.

Consejos para una buena práctica

Ya sea para el afiliado o para la empresa que quiere promocionarse, cabe definir bien el target al que irá dirigida la campaña. Para los afiliados, es recomendable que aquellos productos o servicios que se quieran recomendar sean realmente del interés de los lectores habituales. Si no es así, los contenidos perderán sentido, así como la confianza que se ha ido cosechando.

Para los creadores de contenido también es de suma importancia conocer el servicio en primera persona, no solamente leer y recomendar. Cuanto más se adentre en el mundo de la empresa, con más detalles se podrá recomendar o no sus prestaciones. Eso transmitirá credibilidad y confianza a los seguidores del blog.

Otro aspecto relevante es la información que será ofrecida. Ya sea la empresa promocionada o el afiliado que conecta con los clientes potenciales, se debe ofrecer información realmente interesante para ese nicho. El usuario se sentirá mucho más seguro y tendrá más confianza en un producto o servicio si se le ofrece la mayor información posible.

Para los afiliados, es importante ser honesto e ir de cara a los lectores o suscriptores del blog o canal. No hace falta ocultar que las ventas aportan una comisión, pues es una práctica habitual en internet y que salta a la vista. Ser sincero en todo momento hará que no se pierda la confianza en el contenido realizado hasta la fecha y no tendrá impacto negativo para el futuro.

Relacionado con el punto anterior, la mejor manera de redirigir los usuarios al sitio web de la empresa en cuestión es mediante un enlace en el texto. Los llamativos banners han perdido impacto en los últimos tiempos y, en muchas ocasiones, molestan más que ayudan a la promoción.

Así pues, la mejor manera de alcanzar un buen traspaso de usuarios es explicar de manera correcta el producto, de una manera sencilla y directa, y con un enlace insertado en un contenido que pueda ser de valor para el lector. Ser sincero y conocedor del producto o servicio ayudará a conseguir con más facilidad ese objetivo final.