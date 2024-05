Bryan Torres revela nuevo embarazo de Samahara Lobatón

El salsero no descarta retomar la relación con Samahara

Bryan Torres decidió hablar sobre su situación sentimental con Samahara Lobatón, tras el viaje de la influencer.

En una entrevista, el salsero confirmó que Samahara tiene tres meses y dos semanas de embarazo, y recientemente se sometió a una ecografía que mostró que todo está bien.

A pesar de su tumultuosa separación, que incluyó un incidente público donde Samahara lanzó su ropa por la ventana, Bryan no descartó la posibilidad de reconciliarse con la hija de Abel Lobatón. Sin embargo, reconoció que su situación actual es “complicada”.

“Estoy en una etapa complicada, pero no quiero decir que estoy soltero, porque mañana pueden pasar muchas cosas”, comentó el músico.

Bryan Torres y Jefferson Farfán no se llevarían bien

Bryan también compartió detalles sobre el fin de su amistad con Jefferson Farfán, a quien agradeció por la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente a su lado mientras vivía en su casa. Sin embargo, admitió que actualmente no mantienen contacto debido a los escándalos.

“Aunque no he vuelto a hablar con él, siempre estaré agradecido. Sin embargo, después de lo que sucedió en mi última relación, hubo un distanciamiento. Pero aún no hemos tenido la oportunidad de conversar”, explicó Torres sobre su relación con Farfán.