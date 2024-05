EL Banco Central prepara 11 nuevos diseños de billetes

El Banco central del Perú mostro los diseños de los nuevos billetes en los que han estado trabajando y que muy pronto se integrarán

Abraham de la Melena, funcionario del Banco Central, compartió, en una exclusiva entrevista con el medio Infobae Perú los detalles sobre las próximas emisiones de monedas y billetes. el funcionario dijo que “Va a ver moneda de plata, por el Bicentenario del Perú, que se aprobó el año pasado representando la Batalla de Junin y Ayacucho, esas son las monedas conmemorativas” explicó De la Melena.

Pero eso no es todo. El experto también compartió que el BCRP está inmerso en la elaboración de una nueva serie de 11 diseños de monedas de colección para el 2024. “Estamos trabajando en una nueva serie que se emitirá este año. Aún no puedo revelar qué incluirá exactamente, pero constará de 11 monedas”, afirmó durante la entrevista. Entrando en el tema de los billetes, mencionó que el diseño de estos nuevos billetes fue establecido bajo una serie de lineamientos generales, y que los personajes que serian los representantes fueran contemporáneos del siglo XX; Además, se decidió que los reversos tuvieran motivos relacionados con la biodiversidad peruana.

“El siguiente paso fue asignar diferentes temas a cada billete: uno esta relacionado con la música, otro con la literatura, el que le sigue con la historia del Perú ,otro con la ciencia y con la pintura. Contactamos con expertas y expertos en estos campos para preguntarles: ‘¿qué personaje crees tú que podría estar?’ Hemos recibido mucha información; algunos personajes han sido sugeridos varias veces, mientras que otros también podrían encajar, pero solo hay cinco denominaciones disponibles”, continuó. Cabe recalcar que cada billete tiene un color diferente, que hace que resalte junto con el personaje y la temática que se la ha impuesto.

Para los reversos de los billetes, De la Melena destacó que se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente para implementar diseños que destaquen la biodiversidad del país. a lo que de la Melena contó como fue el proceso, “Coordinamos con expertos en estos temas y seleccionamos los animales en peligro de extinción con la ayuda del Ministerio del Ambiente. También hemos lanzado una serie del Bicentenario que incluye a los precursores y próceres, para lo cual también nos coordinamos con historiadores. No es simplemente una idea que se nos ocurrió”, Los nuevos billetes no solo son estéticamente atractivos, sino que también cuentan con renovados elementos de seguridad para proteger contra la falsificación. Su temática, centrada en figuras destacadas del siglo XX y en la biodiversidad peruana, refleja el compromiso del BCRP con la historia, patrimonio y la cultura del país. De la Melena no menciono una fecha exacta en la que se lanzarán estos nuevos billetes