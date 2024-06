Efraín Aguilar deslinda todo vínculo con ‘AFHS’

Tras su salida de AFHS, Mónica Sánchez ha decidido regresar al teatro y actualmente está involucrada en la obra “Tito Andrónico”

Efraín Aguilar, conocido por su rol como productor general de “Al fondo hay sitio” (AFHS), ha dejado claro que ya no está involucrado en las nuevas temporadas de la popular serie peruana. Aunque Aguilar ha mencionado varias veces que no tiene nada que ver con las recientes entregas, continúa recibiendo críticas por la historia que se muestra en televisión.

En respuesta, está lanzando una nueva obra de teatro titulada “La casa se respeta… en el fondo no es lo mismo”, para aclarar que su etapa con AFHS terminó.

Efraín Aguilar desligado de AFHS

Además, Aguilar expresó su incomodidad ante las críticas en redes sociales, afirmando que la actual versión de AFHS es obra de Gigio Aranda y Estela Redhead, y que no fue consultado para la nueva temporada. “Me incomoda que en las redes sociales me culpen de que no les gusta este ‘Al fondo hay sitio’, y ¿por qué tengo que quedarme callado? Esta es la versión de Gigio Aranda y a mí nunca me dijeron que iban a reponerla”, mencionó en una entrevista.

Pese a su descontento con las críticas, Aguilar reconoció el trabajo de Gigio Aranda, describiéndolo como un “guionista de exportación” y reafirmando su amistad con él, a pesar de sus comentarios sobre la serie. “Es mi amigo y espero que por esta opinión nuestra amistad no se resquebraje”, añadió.