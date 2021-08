EE.UU. volvió a superar los 100 mil hospitalizados por Covid-19

Estados Unidos volvió a superar la cifra de 100 mil hospitalizados por Covid-19, este número es lo más alto en lo que va de la pandemia, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las hospitalizaciones han ido en aumento durante aproximadamente siete semanas desde principio de julio. También el promedio diario de nuevos contagios está cerca de un aumento del 100%, ya que en poco más de tres semanas pasó de 79.942 infecciones a más de 150 mil positivos reportados.

En los estados de Florida y Texas, casi un 31% de las hospitalizaciones son por Covid-19. Florida tiene la peor tasa de hospitalización, alrededor de hospitalizaciones por cada 100.000 personas, seguida de Georgia, Louisiana y Mississippi, cada una con más de 55 hospitalizaciones por cada 100.000 personas.

“En el país del exceso de vacunas gratuitas, este es el oscuro día en que cruzamos la línea de más de 100.000 hospitalizaciones, más de 25.000 pacientes en la UCI (la más alta de la pandemia), más de 1.300 muertes y más de 186.000 nuevos casos”, comentó el reconocido médico Eric Topol en su cuenta de Twitter.

In the land of a surfeit of free vaccines, this is the dark day when we crossed the line of over 100,000 hospitalizations, more than 25,000 patients in the ICU (highest for the pandemic), over 1300 deaths, and over 186,000 new cases. pic.twitter.com/A8KNIClCwX

— Eric Topol (@EricTopol) August 26, 2021