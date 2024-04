EE.UU. evacua a personas de embajada en Haití

AERONAVE MILITAR LOS SACÓ PARA SALVARLOS DE OLA DE VIOLENCIA

Militares estadounidenses tomaron acción y se desplegaron en Puerto Príncipe para reforzar la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Haití y así poder evacuar al personal durante las batallas entre las bandas que se han apropiado de las calles de Haití.

El objetivo de la operación era fortalecer la seguridad de la embajada para garantizar que siga funcionando, según explicó en un comunicado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, responsable de las operaciones en Latinoamérica.

Además, la operación buscaba asegurar la salida del país del personal no esencial. La misión se llevó a cabo con una aeronave militar, de la que no se ofrecieron detalles, excepto que no había haitianos a bordo de la misma y solo se transportó a personal que trabaja para el Gobierno estadounidense.

Leer también [EE.UU: Policía dispara mortalmente a adolescente secuestrada]

Fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien personalmente dio luz verde a la misión que tuvo lugar mientras continúan los ataques de bandas armadas que han amenazado con derribar el gobierno, obligando a miles a huir de sus hogares, en Puerto Príncipe.

Como parte de esa violencia, hace una semana, las bandas ingresaron a los dos principales centros penitenciarios de la capital, lo que permitió la fuga de más de 3.000 presos.