EE.UU ejecutó a hombre que asesinó a gemelas

El último martes primero de octubre, un hombre de Texas, recibió la inyección letal, quien fue condenado por asesinar a dos hermanas gemelas convirtiéndose en el decimoctavo preso sentenciado a muerte ejecutado en Estados Unidos en lo que va del 2024.

Asimismo, el hombre, quien responde al nombre de García White de sesenta y un años de edad, había sido condenado a la pena capital en el año 1996, por apuñalar a muerte a dos adolescentes de nombre Annette y Bernette Edwards. Cabe señalar, que los hechos se registraron en el mes de diciembre del año 1989.

“Me gustaría disculparme por todo el mal que he hecho y por el dolor que he causado a la familia Edwards. Lo lamento, me disculpo y rezo para que puedan encontrar paz y consuelo por el mal que he hecho y el dolor que les causé”, manifestó White antes de ser ejecutado.

Conforme a los registros judiciales, García White, también habría matado a la madre de las chicas de dieciséis años de edad, debido a una discusión en su vivienda de Houston y tras ello, asesinó a las dos hermanas. Sin embargo, no fue juzgado por la muerte de la madre, ni por otros dos asesinatos que confesó haber cometido.