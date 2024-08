Edwin Martínez entrega USB con chats que evidencia protección a Vladimir Cerrón

El gobernador regional de Arequipa, también mencionado por el parlamentario, se defendió de las acusaciones y envió una carta notarial exigiendo una rectificación.



El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, informó que entregó un USB con conversaciones que evidencian coordinaciones entre congresistas de Perú Libre y funcionarios del Estado para evitar la captura del prófugo Vladimir Cerrón. La información fue remitida al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado y al Procurador del Congreso para que se investigue.

En un comunicado, Martínez afirmó: “Las informaciones que se detallan en el USB las he dado a conocer a la prensa nacional y he cumplido en ponerlas a disposición de los despachos de las entidades mencionadas. Conforme a su ley orgánica y competencia, deben iniciar las investigaciones y tipificaciones de los delitos que se desprendan de los contenidos del USB. Exijo que se den todas las garantías necesarias para la amplia investigación posible, por respeto al pueblo peruano y a la democracia en el país”.

El 27 de julio, Martínez reveló en una entrevista en Canal N que recibió el USB en la puerta de su despacho y le pidieron que no fuera cómplice de la corrupción.

Implicación de Congresistas y Funcionarios

Martínez mencionó que los congresistas de Perú Libre involucrados en las coordinaciones son Américo Gonza, Kelly Portalatino, María Agüero, y Waldemar Cerrón.

“Recibí un USB con toda esta información. Aparentemente, habría comprometido a algunos congresistas de la República como Janet Rivas Chacana, Américo Gonza, Kelly Portalatino. Se menciona a Waldemar Cerrón, María Agüero, y al gobernador regional de Arequipa (Rohel Sánchez). Las conversaciones sugieren dónde podría estar ubicado Vladimir Cerrón y quiénes supuestamente lo protegen. Al parecer, hay congresistas que presionan al Ejecutivo, específicamente al secretario general de Palacio de Gobierno, indicando que ellos han cumplido con su parte y ahora les toca a ellos (Palacio) cumplir con la suya”, explicó Martínez.

Ubicación de Vladimir Cerrón

Según las conversaciones, Vladimir Cerrón estaría escondido en Caylloma, Arequipa. Martínez también entregó la información al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien respondió que las conversaciones podrían ser una distracción.

Implicación del Gobernador de Arequipa

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, también fue mencionado en las conversaciones. Martínez confirmó esta información en entrevistas con Canal N y Exitosa en Arequipa. “En las conversaciones con algunos parlamentarios está también el gobernador regional”, declaró Martínez.

Reacción de Rohel Sánchez

Rohel Sánchez envió una carta notarial a Martínez pidiéndole que se rectificara. “Lamentablemente dichas declaraciones son difamatorias y falsas. Le he pasado una carta notarial para que se rectifique sobre ello porque definitivamente debo ser claro y preciso, niego rotundamente dichas declaraciones, dichas afirmaciones puesto que el señor Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia y que debe responder por sus actos yo no lo conozco por lo tanto nunca he tratado con él”, dijo en una entrevista en Canal N.

Respuesta de Vladimir Cerrón

El día que Martínez reveló la información del USB, Vladimir Cerrón tuiteó desde la clandestinidad, afirmando que el congresista tiene “estrés postraumático cerebral”.