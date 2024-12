¿Edu Saettone arrepentido por caso que lo llevó a la cárcel?

Edu Saettone revela su arrepentimiento por el atropello que lo llevó a prisión, detallando cómo las tragedias personales y las drogas marcaron su vida

En una profunda entrevista en el canal de YouTube de Giancarlo Granda, Edu Saettone, reconocido músico y exconductor televisivo, habló sin reservas sobre los momentos más oscuros de su vida, marcada por la pérdida de su padre y su condena a prisión por el atropello a una anciana en 2012. El exconductor de ‘Esto es Guerra’ compartió cómo estos eventos afectaron gravemente su salud mental y cómo buscó alivio en las drogas como una vía para escapar de su sufrimiento.

Saettone relató cómo, tras la muerte de su padre, entró en una profunda depresión. En ese momento, no solo lidiaba con su dolor personal, sino que también tenía la responsabilidad de entretener a una audiencia en un programa de televisión. Esto lo llevó a una espiral de consumo de drogas, comenzando con sustancias legales y luego con drogas ilícitas. «Primero usé drogas lícitas, luego ilícitas. Luego no quería comer, después me quería morir», confesó abiertamente.

Lee también:

El músico reconoció que, antes de su encarcelamiento por el homicidio culposo de María Elena Coronado, ya había pasado por varios centros de rehabilitación. Aunque esperaba encontrar ayuda, su experiencia fue difícil, y los lugares de recuperación, que inicialmente le ofrecieron una salida, terminaron siendo un entrenamiento para su posterior reclusión en prisión. “Te venden estos sitios de recuperación como si fuera lo máximo y son lo peor de la vida. Pero estos lugares me prepararon para estar en prisión”, afirmó.

A pesar de haber recuperado su libertad, Saettone admitió que los efectos de esos episodios traumáticos aún persisten. «Hoy sigo vivo a pesar de que me levanto sintiéndome como una mierd*… Ya no te levantas diciendo: ‘qué linda es la vida’», reflexionó con dolor.

Durante la entrevista, también reveló los oscuros intentos de suicidio que atravesó en el período en el que estuvo prófugo de la justicia. Aislado en la azotea de un edificio durante 10 meses, Saettone planeó su muerte, incluso colgando una cuerda con la intención de ahorcarse. «Pasé 10 meses ahí, desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017, porque la prensa me perseguía», relató.

A pesar de todo, el exconductor se considera afortunado por seguir con vida. Ahora, más fortalecido emocionalmente, sostiene que su enfoque de vida es vivir un día a la vez, lo que le permite enfrentar los desafíos diarios. “La vida es hoy”, concluyó.