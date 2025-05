Edades de beneficiarios de nuevo grupo de pago

Conoce a quiénes se incluirá en cronograma de Reintegro 4 y Grupo 22

Los representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc ya trabajan sobre los lineamientos y las acciones a desarrollar para afrontar los siguientes pagos del Fonavi y cumplir con el cronograma del presente año.

Los limitados fondos y las demoras del MEF tienen que ver con decidir si primero se dará el Reintegro 4 lo que liquidará los fondos de la comisión o la Lista 22, para aportantes que no han recibido ni un solo pago a la fecha, y que requiere de presupuestos complementarios del ejecutivo, se ha revelado aún más detalles y conformación de estos próximos pagos.

LINEAMIENTOS PARAREINTEGRO 4 Y GRUPO 22

La Comisión ad hoc Fonavi viene cumpliendo con el cronograma de devolución de los aportes al haber activado el pasado viernes 11 de abril el tercer grupo de reintegros a mayores de 70 años.

Ante este panorama, la Asociación de Fonavistas ha solicitado un crédito suplementario al MEF y ha llevado el tema a la Comisión de Fiscalización para buscar soluciones, según su presidente Luis Luzuriaga, es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y asigne los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los pagos.

“Una preocupación que tenemos que tener latente del dinero que va a faltar para el siguiente Reintegro 4 o el Grupo 22. Es por eso que en la próxima sesión ya se piensa ver el tema de cuánto dinero se necesita para de una vez poner en la Ley de Presupuesto y se mande al Congreso para que se pueda ir pidiendo, de ahí queremos a los fonavistas en una marcha dura para que esto se concretice”, sostuvo José Cortez, miembro fonavista de comisión Ad Hoc.

“Los grupos que se vienen van a ser en caso de Reintegro 4, grupo regular, estamos hablando de 400 mil, 500 mil fonavistas que faltan salir en los siguientes grupos de pago más los que no han sido considerados y están en proceso de evaluación. También están los que faltan certificar los aportes de la cantidad que tiene que salir, es un grueso grupo de fonavistas que todavía está pendiente”, agregó.

PAGOS A FONAVISTAS SIGUEN CON CUARTO REINTEGRO Y GRUPO 22

“Estando a puertas un tercer reintegro de los aportes al Fonavi y un Grupo 22 a mediados de año, tan solo 6% de los fonavistas ha logrado recabar información de sus aportes y por tanto cobrar montos mayores. Muchos exaportantes se preguntan qué hacer para acreditar sus aportes e incrementar su devolución, en algunos casos se puede solicitar una acreditación anticipada de aportes en la ONP o realizar un proceso de reconsideración o impugnación en base a nueva información supletoria y completar su historial laboral y por consiguiente demostrar mayores aportes”, apuntó José Cortez.

“Si este año agilizamos debe venir un Reintegro 4 y 5 que vendría de 60 para arriba, ya sería lo último, de ahí hacia atrás ya quedarían muy pocos, serían las personas que aún están laborando, este año quedarían muy pocos de los que estamos dando reintegro, quedarían los fonavistas que no han salido en ningún grupo de pago”, acotó.

REINTEGRO 4 SERÍA EN JULIO O AGOSTO

Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación de Fonavistas, destacó que, aunque el pago al tercer grupo es un avance significativo, la situación financiera del Fonavi enfrenta serios riesgos. Según explicó, desde diciembre de 2023 hasta la fecha se ha logrado pagar a 713.444 fonavistas, lo que representa menos de la mitad del total registrado, que asciende a 1 millón 947.000. Además, se estima que un millón de nuevos fonavistas podrían incorporarse al padrón en 2025.

Cabe mencionar, que actualmente, el saldo disponible en las cuentas del FONAVI es de 568 millones de soles, una cifra insuficiente para cubrir los pagos pendientes. Luzuriaga señaló que, aunque el fondo inicial proveniente de recuperaciones ascendía a 2.300 millones de soles, este monto se ha ido agotando con los pagos realizados hasta ahora.

¿CÓMO COBRAR MONTOS PENDIENTES FONAVI?

Si un fonavista no cobró en su momento su pago puede consultar si está ‘pendiente de cobro’ de una devolución del Fonavi, ya sea por grupo de pago de las listas 1 a la 21, o sea por Reintegro 1, 2 y 3, para eso deberá consultar en la página oficial de la Secretaría Técnica de este modo:

Para ello, deberá ingresar por este LINK: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Luego deberá colocar su tipo de documento y digitar el número de documento.

Después, abajo copia código CAPTCHA siguiente que se le pide

Finalmente, al presionar ‘Consultar’ podrá recibir el mensaje que le confirme si tiene cobro pendiente o no

Como se sabe, esta opción está implementada desde febrero de 2024, pero con los diferentes grupos de pago (ya 21 listas) y Reintegro (tres devoluciones) se ha actualizado. En cambio, si uno quiere revisar si es parte de la lista 21 puede ingresar al otro apartado en este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Revisa la relación detallada de grupos que se aprobaron del Fonavi y que pueden cobrar devoluciones de sus aportes en el Banco de la Nación:

GRUPOS DE PAGO DE LISTAS 1 A LA 19: Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

GRUPO DE PAGO DE LISTA 20: En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

GRUPO DE REINTEGRO 1: Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

GRUPO DE REINTEGRO 2: Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante.

GRUPO DE REINTEGRO 3: Es para fonavistas de 70 o antes hasta 74 años. En el caso de los fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus familiares, estos podrían ser de 80 o 85 años hasta los 92.

GRUPO DE PAGO DE LISTA 21: Se aprobó en diciembre 2024, es el último pago a la fecha y se revisa en este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

CERAD HABILITADO PARA TODOS LOS GRUPOS Y REINTEGROS

Como se sabe, los ex afiliados al extinto fondo nacional de vivienda —sobre el cual se están dando las devoluciones a los que aportaron durante los años en que estuvo activo— pueden revisar el CERAD (Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista), donde se indica el valor total de los periodos de aporte que serán devueltos.

Así, no solo quienes ya realizaron su cobro en el Banco de la Nación podrá corroborar el origen y justificación de este monto, con respecto a los aportes que realizó al Fonavi y que fueron considerados, sino que quienes aún no han accedido al pago también podrán revisarlo.

Si bien anteriormente se sabían los rangos de montos que reciben los fonavistas que son beneficiarios del Reintegro 3, ahora cada ex afiliado que cobra puede verificarlo en el link oficial: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/.

Ingresa al enlace oficial de la página de la Secretaría Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

Entra al apartado 5. Consulte su Cerad 2023- 2025

Ahí digita tu número de documenta de identidad (DNI)

Escribe tu contraseña

Resuelve el código Captcha

Presiona consultar Cerad

Ahí podrás descargar el documento Cerad, y podrás corroborar los datos de tus aportes reconocidos y el monto a devolver: Los datos se verán por año, los períodos mensuales reconocidos de aporte esos años, y el monto de aporte anual actualizado por ese año.

