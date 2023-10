Docentes y auxiliares de educación obtendrán bono de S/ 220

Los profesores y asistentes de enseñanza obtienen la bonificación especial en una única institución gubernamental

El Congreso ha aprobado un crédito suplementario, propuesto por el Gobierno, que incluye la asignación de un bono de 220 soles para los docentes y auxiliares de educación que trabajan en Instituciones Educativas de educación básica y técnico productiva, ya sean nombrados o contratados.

La Ley Nº 31912, en su artículo 20, permite excepcionalmente y por única vez, durante el Año Fiscal 2023, que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales otorguen esta bonificación especial de 220 soles a los mencionados docentes y auxiliares de educación que laboran en las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana y los gobiernos regionales.

Además, se autoriza la entrega de esta bonificación de 220 soles a los docentes que trabajan en instituciones educativas de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

Para llevar a cabo esta medida, se exime al Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 31638, que se refiere al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

La bonificación excepcional no tiene carácter salarial ni es sujeta a aportes de jubilación, y no se cuenta como parte de los beneficios laborales. Además, no se toma en consideración para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio ni para ninguna otra bonificación, asignación o pagos adicionales.

El personal que reciba esta bonificación excepcional debe estar empleado al 30 de junio de 2023 y debe estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) en la fecha de la promulgación de esta norma.

Se considera que el personal beneficiario está trabajando normalmente incluso si está de vacaciones o de licencia con remuneración al 30 de junio de 2023.

Bono en una sola entidad pública

Además, es importante destacar que los docentes y auxiliares de educación solo reciben la bonificación extraordinaria en una entidad pública específica.

Por último, se concede al Ministerio de Educación la autorización para realizar ajustes presupuestarios a nivel institucional durante el Año Fiscal 2023, utilizando sus recursos presupuestarios sin requerir recursos adicionales del tesoro público. Estos ajustes beneficiarán a los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con un límite de 81 millones 934,820 soles.

De igual manera, se otorga al Ministerio de Educación la facultad de efectuar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, utilizando sus recursos institucionales, para respaldar la bonificación, con un tope de 14 millones 340,700 soles en beneficio de las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana.

Leer más:

Bono a bomberos

Los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibirían un bono equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente si se aprueba el proyecto de ley presentado en el Congreso con ese propósito.

Esta propuesta legislativa proviene de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario y tiene como objetivo respaldar la situación económica de los miembros de la institución, quienes no reciben compensación por su labor.

En virtud de esta iniciativa, se propone que en el mes de febrero, los bomberos obtengan el bono, destinado a cubrir los gastos relacionados con la educación de sus hijos al inicio del año escolar.

Asimismo, el proyecto de ley de la congresista Katy Ugarte plantea otorgar un beneficio similar en julio, coincidiendo con las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La tercera entrega de este tipo a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se realizaría en el mes de diciembre, en concordancia con la celebración de la Navidad.

Este beneficio se extendería a los bomberos en servicio activo que participan en operaciones y situaciones de emergencia.

En la sección argumentativa del proyecto de ley se subraya que el Cuerpo General de Bomberos es una parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Dado que se trata de un servicio voluntario, los miembros de esta institución no se consideran funcionarios ni empleados públicos, lo que los excluye de los beneficios sociales disponibles para este grupo.