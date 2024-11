Diversos gremios se pronunciaron ante la censura de Mucho

La Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Peruana de la Construcción y el Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio, se manifestaron tras la censura de Rómulo Mucho

El Congreso de la República, votó a favor de la censura de Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, tras presentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Ante ello, diversas cámaras de comercio, dieron a conocer su postura.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Tore, dialogó con un programa de prensa, en donde precisó que es fundamental que el Congreso de la República, discuta con la Ley MAPE y se publique una norma con el fin de evitar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

«En las últimas entrevistas que brindó Rómulo Mucho, él como que presentía que iba a ocurrir eso. Él presentó el Proyecto de Ley MAPE que es fundamental que se discuta y se apruebe una ley para la pequeña minería y minería artesanal. Si bien, muchas cosas se hacen a última hora, hay que pedirle al Congreso que trabajo full time para sacar una norma y no se tenga que prorrogar el Reinfo que está demostrado que la minería ilegal se vale de esta ley para cubrirse”, mencionó.

«Es una facultad del Congreso poder censurar al ministro. Creo que es un error no solo de este Ejecutivo, sino que eso se debió hacer desde el año 2022, durante ese tiempo no se ha hecho nada y eso arrastra varios Gobiernos. No podemos responsabilizar al último ministro que al menos presentó una propuesta«,añadió.