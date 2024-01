Diego Romero reflexiona tras segunda derrota peruana en Sub-23

El arquero peruano resalta su desempeño personal, aunque lamenta no haber alcanzado la siguiente fase

La selección peruana sufre un nuevo revés en el Preolímpico Venezuela Sub-23 al no poder superar a Paraguay, perdiendo por la mínima diferencia en la tercera jornada del grupo B del torneo sudamericano. Esta derrota complica significativamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, ya que no solo dependen de sus propios resultados, sino también de otros.

Tras el encuentro, Diego Romero, arquero de Universitario de Deportes y de la selección peruana, compartió sus sentimientos en zona mixta. Reconoció el dolor que sienten por el resultado adverso y expresó su satisfacción personal por su actuación, aunque lamentó no haber alcanzado el objetivo grupal deseado.

“Duele. Por ahí vi que tuvimos 3 claras para poder descontar y por ahí que llegaba la remontada. Lamentablemente no se pudo. Me duele porque se armó un gran grupo. Es la primera vez que me toca participar en este tipo de torneos y me siento orgulloso por todo lo vivido, por los compañeros”, manifestó Romero.

Agregó que, aunque comprendieron tarde lo que necesitaban hacer en el torneo, esto no les ayuda a clasificar por méritos propios. “Definitivamente, mal porque sonábamos con clasificar. Quizás ahora se nos complica, ya no hay posibilidades, pero a levantar cabezas. Sabemos en lo que tenemos que trabajar. Ya nos dimos cuenta ahora. Yo también. Entonces para adelante”, comentó.

Sobre su desempeño individual, Romero expresó: “Por ahí en lo personal uno se siente bien, pero uno tiene metas como grupo. Los veo a ellos, el sueño de ir al Preolímpico y eso es lo que más pesa”.

"EN LO PERSONAL UNO SE SIENTE BIEN, PERO EN LO GRUPAL NO CONSEGUIMOS EL OBJETIVO" 🗣️ Diego Romero, arquero de la Selección Peruana Sub 23 🇵🇪, lamentó la derrota ante Paraguay que lo aleja de la clasificación CONMEBOL #PreolímpicoEnDSPORTS pic.twitter.com/5TV1dTInm2 — DSportsPE (@DSportsPE) January 27, 2024

¿Cómo quedó Perú en el Preolímpico Sub-23?

En cuanto a la posición de Perú en el Preolímpico Sub-23, a pesar de haber debutado con una victoria sobre Chile, los resultados posteriores contra Argentina y Paraguay no fueron favorables. Con esta derrota ante Paraguay, la selección nacional se sitúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 3 puntos obtenidos en el primer partido.

Aunque la victoria de Chile sobre Uruguay mantiene viva la esperanza de avanzar, el equipo peruano enfrentará un desafío considerable en su próximo partido contra Uruguay, y dependerán de resultados externos para continuar en la competencia.