Dicen que Pedro Castillo se cree el rey del Perú

El congresista de Avanza País, Juan Burgos, consideró que el presidente de la república, Pedro Castillo, se cree “el rey del Perú”, en referencia al helipuerto “informal” que el mandatario habría mandado a construir en la casa de sus padres en Tacabamba, en Chota (Cajamarca).

“Me parece que el señor Pedro Castillo no piensa que ha llegado a la Presidencia de la República, él piensa que es el rey del Perú. Pero le quiero decir al señor Castillo que el rey reina, no gobierna”, declaró a Canal N.

Leer también [Exjuez César Hinostroza habría fugado de España]

El legislador consideró que se trata de un tema de desigualdad, puesto que no es fácil que un ciudadano de a pie cuente con un helipuerto en casa.

“Estamos hablando de desigualdad; por ejemplo, a mí me gustaría tener un helipuerto en mi casa”, criticó.