¿Qué información se tiene acerca de estas fechas?

El próximo feriado en Perú será el viernes 7 de junio de 2024, marcando el Día de la Bandera y la conmemoración de la Batalla de Arica. Este día está oficialmente designado como no laborable y remunerado para los empleados tanto del sector público como del sector privado.

No hay disposición para declarar el jueves 6 y el sábado 8 de junio como días no laborables, a pesar del interés de muchos peruanos. Plataformas de noticias confiables han compartido información indicando que estos días no son considerados feriados y no hay propuestas vigentes para extender el descanso más allá del 7 de junio.

En Perú, el Día de la Bandera, que conmemora la Batalla de Arica de 1880, es un feriado nacional obligatorio y remunerado. Según la legislación actual, aquellos que trabajen en este día deben recibir una compensación equivalente a un doble sueldo o un pago adicional por el feriado.

El 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, es otra fecha importante en el mes de junio en Perú. Al igual que el 7 de junio, este día es no laborable y tiene sus propias implicaciones en términos laborales y de remuneración.

El Diario El Peruano publicó el Decreto Supremo N.º 011-2024-PCM a principios de 2024, estableciendo los días no laborables compensables para los empleados del sector público. Según esta disposición, los trabajadores públicos deben recuperar las horas no trabajadas en un plazo de diez días posteriores, o en otros periodos determinados por sus superiores. En el sector privado, la adopción de esta normativa es opcional y queda sujeta a acuerdos entre empleadores y empleados.

El Decreto Legislativo N° 713, en su artículo 6, establece que los feriados tienen como objetivo fomentar el equilibrio entre el trabajo y el descanso, así como promover actividades culturales, patrióticas y de recreación.

La relevancia de los feriados en Perú, tanto en términos de memoria histórica como de bienestar laboral, es resaltada por el panorama legislativo. Sin embargo, se confirma que solo el 7 de junio será un día no laborable en el año actual.

Leer también: