Día de la Madre: Pensión 65 reconoce a madres en San Juan de Lurigancho

Pensión 65 y otras adultas mayores recibieron agasajo con canastas de víveres, campaña de salud, entrega de lentes y de DNI electrónico gratuito.

En conmemoración del Día de la Madre, se otorgó un reconocimiento a doña Ubalda Bernal Cristóbal, de 73 años, por Pensión 65, debido a su notable contribución a la olla común “Las Triunfadoras”, ubicada en Villa Solidaridad, San Juan de Lurigancho (SJL), convirtiéndose así en una figura central en su comunidad.

En los años 90, Ubalda emigró desde Pasco a SJL en busca de mejores oportunidades para sus hijos. Al llegar a Lima, se dedicó a múltiples trabajos para sostener su hogar, aunque con el tiempo, sus hijos tomaron caminos distintos, quedando solo Marisol y Jesús, quienes ahora cuidan de ella.

Aceptar esta realidad, Ubalda continuó su vida con resiliencia. Fue gracias a Elena, una vecina que la considera como una madre, que recibió el impulso para liderar la olla común “Las Triunfadoras”, donde ahora se levanta a las 5 a.m. para ayudar en las compras y la cocina, según lo manifestó ella misma.

“Ahora me siento con más energía, me levanto a las 5 a.m. a ayudar en las compras y en la cocina”, declaró la usuaria de Pensión 65, a quien estiman y quieren como una matriarca.

Además de Ubalda, un grupo de usuarias igualmente guerreras y parte de ollas comunes, fueron reconocidas por Pensión 65. Ellas son Victoriana Quispe (“Nuestra Patrona de Guadalupe”), María Aquije (“Santa Rosa de Lima”), Hipólita Ore Santos (“Luz de Esperanza”), María Mayma Caqcha (“Fe y Esperanza”), Victoria Ramos (“Maná”), y Vicenta León Dávila (“Santa Rosa de Santa María”).

“Ustedes, mamitas usuarias de Pensión 65, llevan esperanza a miles de personas que se alimentan con sus almuerzos ricos y nutritivos”, expresó Julio Mendigure, director ejecutivo del programa social.

Protegidas contra el sol



Durante el evento, Pensión 65, en colaboración con la ONG MSH Perú, distribuyó lentes de lectura y protección UV de forma gratuita, y se realizó una campaña integral de salud y la entrega gratuita de DNI electrónicos por parte de Reniec.

“Estos lentes las protegerán de los rayos ultravioleta, que provocan cataratas. Mientras los que son de lectura, les permitirá retomar sus actividades diarias, como leer un diario, coser, ver sus programas favoritos, y más”, agregó Mendigure Fernández.

El evento contó con la participación de autoridades locales como Miguel Sulluchuco, secretario general del A.H. Túpac Amaru II de SJL; Edgar Medina, director en Perú de Management Sciences for Health (MSH) – Perú; y Sergio León, responsable de la Diris Lima Centro.

En cuanto a los datos, Pensión 65 ha incorporado a más de 210 mil adultos mayores en sus dos primeros padrones del 2024, y actualmente brinda una subvención económica bimestral de S/250 a más de 819,300 mil usuarios.

