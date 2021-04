“Devolveré hasta el último sol de tu AFP y tu ONP”

Daniel Urresti afirma que tiene la fórmula para obtener el dinero

La devolución de “hasta el último sol de los fondos en la AFP y ONP” prometió el candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien recorrió ayer las calles de San Martín de Porres y visitó Barrios Altos y la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para dar a conocer sus propuestas electorales en sus últimos días de campaña electoral.

Explicó que el dinero para esas devoluciones saldrá de varios sitios. “Se sorprende la gente de que se quiera devolver la ONP y nadie se sorprende de lo que declara la Contraloría, que nos roban todos los años, durante los últimos veinte años, 23 mil millones de soles en promedio”.

Agregó que, si se evita que se roben esos 7 mil millones de dólares en corrupción el próximo año, alcanzaría para pagar la ONP, AFP y otras deudas sociales. Agregó que se reducirá el número de ministerios, pero se creará el de Fomento y Obra Pública, que se encargará de todas las obras y donde la Contraloría podrá hacer un control concurrente en un solo sitio para evitar la corrupción.

“Esa refinería de Talara, que no nos sirve para nada, que no sabemos ni cuándo la van a terminar, comenzó costando 3 mil millones de dólares, subió a 7 mil millones de dólares y se acaba de dar, hace mes y medio, el permiso para que Petro Perú se preste mil millones más. Con ese dinero ya hubiésemos devuelto la ONP. ¡Y dicen que no hay playa! Pero para ponerle agua y desagüe a todo el Perú, no hay plata”, expresó el candidato.

Luego continuó: “Para hacer la Interoceánica que costó 32 mil millones de dólares, sí hay plata. Ponerle agua y desagüe a todo el Perú costaría 15 mil millones de dólares, la mitad, pero no hay el interés”.