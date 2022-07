Desata tu pasión con estas recomendaciones

Afortunadamente los tiempos han ido cambiando y lo que antes era un tabú, hoy es una realidad de la que todos formamos parte y, sobre todo, aceptamos. ¿Qué mejor que disfrutar del sexo, con información y sin prejuicios?

Por eso los juguetes sexuales con el paso de los años se han transformado en un aliado ideal para las parejas y también, para las personas que desean disfrutar de su intimidad en soledad y sin tapujos. La variedad es realmente grande y hay para todos los gustos.

Quizás todavía no tengas ninguno o estés adentrándote en este maravilloso mundo de placer antes de acercarte a un sex shop Perú y realizar por fin tu compra. Si ese es el caso y aún eres inexperto en el tema, hay muchas cosas que tienes que saber.

Juguetes sexuales: placer garantizado

Vamos a hablar claro, si has llegado hasta aquí no es de casualidad. Sabes muy bien lo que estás buscando y lo que te gusta. Y de verdad, te felicitamos, has abierto un camino del que ya no podrás volver, te lo aseguramos.

En primer lugar, si aún estás en proceso de descubrimiento, te contamos qué juguetes para adultos hay al por mayor y eso que estás buscando, seguro existe. Tanto si eres hombre como si eres mujer, el mercado se ha diversificado mucho y todas las pasiones, morbos y deseos pueden ser saldados.

Revive tu pareja con juguetes sexuales

¿Sientes que tu pareja ya no tiene la misma intensidad que antes? ¿Qué el fuego se está apagando? Tenemos una buena noticia para darte: ¡no todo está perdido! Muchas veces la rutina, el paso de los años y los quehaceres diarios, son enemigos totales de la intimidad y van, poco a poco, desgastando la pareja y su desempeño sexual.

Pero, hay solución y un gran aliado a la hora de devolverle el fuego a la cama: los juguetes eróticos. Permiten explorar otra faceta de la pareja y en gran mayoría de los casos volver a sentir el deseo y las sensaciones de la primera vez.

Es que no es novedad, el sexo no solo se trata de los cuerpos, sino de cómo domines y logres interactuar con la cabeza de la otra persona. Es un juego mental en el que los cuerpos participan dándote la experiencia de lo físico.

Solos o en pareja: para usarlos cuando quieras y cómo quieras

Perdón, pero aquí vamos a derribar otro mito. El juguete sexual es para usarlo como quieras, con quién quieras y dónde quieras. No solamente para utilizar en pareja o con tu compañero de cama de turno. Y créenos, de verdad que usarlo no solo estimula tu imaginación sino también tu energía diaria.

Ya sea que estés buscando juguetes sexuales para hombres o vibradores especialmente para mujeres, deberás encontrar el que más se ajusta a tus deseos. Modelos hay infinitos y las posibilidades de obtener placer varían mucho con el tipo de estimulación que decidas recibir o probar.

Consoladores para todos y todas

Ya solo por su forma, los consoladores o dildos, evocan la forma del pene masculino y sinceramente no dejan mucho a la imaginación. Aunque si miramos bien, las formas varían levemente y aquí esta el quid de la cuestión. No todos son iguales y por supuesto tiene un por qué. Sencillamente, se adaptan a lo que cada mujer u hombre desee.

Para el caso, podemos encontrar consoladores que son réplicas a las anatomías de los diferentes tipos de penes masculinos. Así, habrá más gruesos, más largos, con curvatura o sin ella. Lo mismo ocurre con los dildos.

Sin embargo, el dildo no necesariamente tiene que respetar la forma masculina y aquí es verdaderamente donde se abre el abanico de posibilidades. Sobre todo porque al estar pensados (en este caso para mujeres) se les han ido añadiendo prestaciones como los estimuladores de clítoris.

Párrafo aparte merece la estimulación anal, que si aún no la has probado, te recomendamos empieces de a poco y utilices mucho lubricante. El dildo anal es uno de los más escogidos en ambos sexos y sobre todo produce en hombres, la estimulación del famoso Punto G. Así que si aún no lo has probado ¡Vamos, anímate!

Vibrador sí, vibrador no: esa es la cuestión

Ahora nos adentramos en un mundo diferente. El mundo del vibrador. Amado por muchas y no tanto por otras. Veamos algunas cuestiones primero. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta no es la forma, sino el efecto que genera sobre el cuerpo. Y claro, no todos los cuerpos ni las sensaciones son iguales.

Con el consolador vas a podres lograr una estimulación mucho más profunda y una sensación más pareja, siendo tú quien decides cuándo y cómo. En general, la sensación es mucho más parecida a la penetración real que la que vas a poder lograr con otros juguetes sexuales.

Pero, sin dudas el vibrador puede ser un gran aliado a la hora de lograr el orgasmo. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la potencia que emite este juguete, en ocasiones, puede ser mucha para tu clítoris y así obtener una sobre estimulación y consecuentemente, un orgasmo mucho más rápido.

¿Representa esto un problema? ¡Claro que no! Como todo en la práctica sexual, se limita a una cuestión de gustos y de cuál sea la sensación que estás buscando experimentar. Y también, por qué no decirlo, del tiempo y el espacio con el que cuentes.

No será lo mismo si estás sola relajada y cuentas con todo el tiempo para darte placer a ti misma, que si solo cuentas con una porción de tiempo y entonces bueno…como todo en la vida, a veces hay que acelerar los procesos.

En definitiva, es una decisión muy personal y desde aquí te aconsejamos que sea cual sea, lo hagas con naturalidad y disfrute, respetando absolutamente tus tiempos y escuchando a tu deseo. Después de todo, disfrutar del sexo y explorar nuestro cuerpo es una maravilla que nadie debería perderse.