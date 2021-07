Denuncian suplantación en padrón de vacunación COVID-19

Complicada situación. Una mujer identificada como Rosemary Carbonel de 43 años, aguardaba con muchas ansias el día en que le corresponda vacunarse contra el coronavirus, tal y como vienen esperando muchos otros ciudadanos. Cuando pidió ayuda a sus familiares para ingresar a la plataforma virtual y así confirmar su día y hora de vacunación, se dio con una terrible sorpresa. Y es que en el sistema ella ya figuraba como inmunizada.

“(Mis familiares) me dijeron que lo que me tocaba recibir era la segunda dosis, ya que la primera me la habían aplicado el 26 de junio, ¡y eso no es posible!, ni por rango de edad me correspondía en esa fecha”, cuenta.

Tras ser alertada de esta situación, de inmediato se comunicó con la línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa) para que le brinden alguna explicación. La respuesta fue la misma, en la página Carné de vacunación de la entidad de salud sale que ya recibió su primera dosis el 26 de junio en el distrito de Barranco. “Mi DNI nunca se ha perdido, ¿cómo puede pasar eso?”, cuestiona.

Carbonel finalmente contó que le brindaron un enlace para que pueda denunciar el caso y en los próximos días tendría que volver a llamar para hacer seguimiento del caso. Su miedo más grande es no ser vacunada.