Magdalena: Destruyen más de 20 motos intervenidas en operativos

Mano firme contra la delincuencia

Con el uso de un tractor Oruga, más de 20 motocicletas fueron destruidas eb la Costa Verde por la Municipalidad de Magdalena, en cumplimiento de una ordenanza municipal. La chatarra obtenida será donada al Puericultorio Pérez Aranibar.

Se trata de vehículos motorizados que en su mayoría no contaban con placas de rodaje y que además, nunca fueron solicitadas por sus dueños tras los operativos.

“Toda moto incautada por la municipalidad no es, ni será devuelta, si la documentación no está en regla, no la devolvemos porque sabemos que esas unidades vehiculares, se usan para delinquir, tarde o temprano llegan a manos de raqueteros, de la delincuencia”, sostuvo Francis Allison.

El plazo para que las motocicletas incautadas puedan ser recuperadas se vence en 30 días, luego de haber sido llevadas al depósito municipal. Evitar el delito es una prioridad en Magdalena.

“Por eso no permitimos que motos sin documentación vuelvan a las calles porque con ellas arrebatan teléfonos, baja el copiloto encañona y roba, toda moto incautada no es devuelta, es destruida”.