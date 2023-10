Denuncian intento de secuestro a joven en aplicativo DiDi

“Nos tocó pasar una pesadilla”. La madre de una joven de 24 años denunció en redes sociales que su hija solicitó un taxi por DiDi desde una de las sedes del Touring hasta su casa ubicada en Las Casuarinas, en Santiago de Surco; sin imaginar el terror que estaría a punto de vivir.

Según la narración, una vez que estaba dentro del vehículo y en camino a su casa, el taxista empezó a hacerle preguntas inusuales que la pusieron en alerta de que algo podía estar mal. Por esta razón, optó por transmitir en tiempo real el trayecto a su familia.

No pasó mucho tiempo cuando el conductor decidió redirigir el aire acondicionado hacia el asiento trasero, y de manera casi inmediata, comenzó a sentirse mal. No solo se sintió adormecida, sino que también experimentó mareos y su visión se volvía cada vez más borrosa.

“Gracias a Dios y a Nuestra Virgen María reaccionó, abrió la puerta y se tiró del carro. Comenzó a correr, ella no sabe cómo saco fuerzas para salir y correr, no sentía las piernas, no sentía su cara, ni la mandíbula”, se lee en el mensaje compartido a través de Facebook, X (antes Twitter) y WhatsApp.

“Felizmente, encontró a una señora que la pudo ayudar y de ahí ya nos llamó por teléfono. Tuvimos que llevarla a la clínica para que le pongan suero y limpien el organismo”, contó la madre.

Una vez que la mujer salió del peligro, la familia intentó comunicarse con la empresa de taxis y delivery por aplicativo, pero, según el testimonio, no tuvieron respuesta. “Nadie nos dio la cara, nos contestaban desde otro país y nos derivaban de área en área sin darnos una disculpa o solución”, expresó.

En este contexto, se advirtió que, aunque el incidente no tuvo consecuencias graves, “este taxista continuará intentando adormecer a los próximos pasajeros que sean usuarios de DiDi”. El nombre mencionado en la denuncia es José Augusto Fernández Ahumada, con un automóvil con la placa BMH304. Se verificó la información del vehículo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y según el organismo, el automóvil está registrado a nombre de la empresa Storage & Backup Data Service E.I.R.L.’

DiDi se pronuncia

Luego de varias horas, la empresa de servicios por aplicativos DiDi se pronunció y aseguró que activaron sus protocolos de seguridad, además de iniciar una “investigación integral al respecto” y comunicarse con los involucrados.

“En DiDi no toleramos la violencia y condenamos categóricamente todo tipo de agresión. Por ello, estamos muy preocupados y tomamos acción por el reporte presentado el pasado 23 de octubre por una pasajera en Lima, en el cual informó haber vivido una situación de riesgo para su integridad y seguridad durante un viaje conectado a través de nuestra plataforma”, mencionaron.

“Inmediatamente, tomamos contacto con la pasajera, a quien ofrecimos la asistencia médica que fuera necesaria, y le informamos que entregaremos toda la información que requieran las autoridades en el marco de una investigación penal, de ser el caso. Del mismo modo, hemos contactado al conductor que realizó el viaje”, agregó el mensaje.