Demartini evalúa renunciar por caso “Qali Warma”

Ayer, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, señaló que evaluará su permanencia en el cargo tras denunciar que se le busca vincular en la trama de presunta corrupción que habría orquestado la empresa Frigoinca para obtener contratos en el extinto programa ‘Qali Warma’.

“Uno no es ministro de Estado para estas cosas (¿usted no ha tomado la decisión de dar un paso al costado?), yo obviamente lo evaluaré, ningún cargo es permanente y tomaré la decisión del caso porque lo que no quiero que se me agarre como un chivo expiatorio para querer involucrar o enturbiar una investigación que tiene que ser hasta el final”, dijo Demartini.

Por otro lado, señala que este tópico no se ha discutido durante el Consejo de Ministros: “Hemos trabajado en las políticas públicas en favor de todos los peruanos, no hemos tocado el tema Frigoinca».

El funcionario también dio a conocer que ha denunciado a Carlos Guillén Anchayhua por el presunto delito de tráfico de influencias dado a que enteró, por medio de una denuncia fiscal, que dicho hombre estaría ofreciendo reuniones con él, al igual que beneficios a empresas y personas naturales relacionadas a Qali Warma y que, tendrían cierta vinculación al caso denominado ‘Frigoinca’.