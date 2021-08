Decano del CMP señala que retraso de vacunas causó impacto negativo

La vacunación contra el coronavirus en el Perú venía manteniendo un ritmo considerable gracias a las continuas jornadas de vacunatón que se venían realizando. Sin embargo, el panorama cambió un poco cuando se produjo el retraso de sosis. En esa línea, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, indicó que ha habido un impacto considerable en la inmunización de los mayores de 38 años a puertas de una tercera ola del nuevo coronavirus.

Asimismo, pidió al Ministro de Salud, Hernando Cevallos, a seguir realizando las gestiones necesarias para asegurar la llegada de las dosis, ya que de acuerdo al cronograma de las llegadas de las vacunas, se decía que en agosto tendrían ocho millones y solo hay dos millones.

“Definitivamente este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar, sino porque también se ha puesto en la mente de las personas que ya no hay vacunas y no acuden a los vacunatorios, que vemos que están vacíos. Hay que superar esas dos debilidades que se han expresado en estos días”, dijo Palacios.