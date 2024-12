Dayanita tomará acciones legales contra Radio Karibeña

Dayanita anunciará acciones legales contra Radio Karibeña por el uso no autorizado de su imagen

La actriz cómica Dayanita expresó su indignación contra Radio Karibeña, tras la publicación de una imagen suya en el marco del Día del Minero sin su autorización. Según la artista, este hecho no solo generó burlas en redes sociales, sino que lo considera un acto de homofobia y transfobia.

Dayanita denunció públicamente, a través de un video en sus redes sociales, que la emisora utilizó su imagen de manera editada y descontextualizada, lo que motivó una ola de comentarios ofensivos hacia ella. La actriz calificó esta situación como una burla que afecta tanto su imagen pública como su bienestar emocional.

En su declaración, enfatizó que Radio Karibeña no solicitó su permiso para usar su fotografía, lo que considera un acto humillante. «No es justo lo que hicieron, no lo voy a permitir», afirmó en el video compartido con sus seguidores.

Acciones legales

Dayanita anunció que llevará el caso a los tribunales debido al uso indebido de su imagen y la falta de disculpas por parte de la emisora. Según explicó, su abogado ya está gestionando los procedimientos legales para exigir justicia.

Además, la actriz subrayó que el acto no se limita al uso no autorizado de su imagen, sino que también lo percibe como una muestra de discriminación. «Esto no solo es una burla, sino un acto de homofobia y transfobia», sentenció.