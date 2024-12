Daniela Darcourt aclara por qué dejó de trabajar con el productor Master Chris

Daniela Darcourt explicó las razones por las que terminó su relación profesional con el productor Master Chris

Daniela Darcourt, una de las cantantes más populares de la salsa peruana, habló abiertamente sobre los motivos que marcaron el fin de su relación profesional con el productor puertorriqueño Master Chris. La artista reveló detalles de esta ruptura en una entrevista reciente con el programa ‘América Hoy’, donde también abordó las críticas y rumores relacionados con la eliminación de su videoclip «Señor Mentira» de YouTube.

Según Daniela, el conflicto surgió debido a un contrato que describió como poco favorable para ella. En sus palabras, comparó la situación con “recibir solo dos pedazos de una torta de 80”, dejando en claro su frustración por las condiciones desiguales del acuerdo. La cantante admitió que cuando firmó el contrato tenía apenas 22 años y confiaba en las personas que la rodeaban para impulsar su carrera.

La polémica resurgió tras la eliminación temporal del videoclip «Señor Mentira», uno de sus grandes éxitos. Daniela señaló que Master Chris fue responsable de este incidente, generando una serie de comentarios en redes sociales. Por su parte, el productor respondió en un video, afirmando que todo se pudo solucionar con diálogo, algo que, según él, la cantante no buscó.

Al respecto, Daniela explicó que no se comunicó con Master Chris porque no mantienen contacto desde hace cinco años. “Es como si no ves a un ex en mucho tiempo, ¿cómo le hablas?”, mencionó. Además, reiteró que su relación laboral no terminó bien y dejó en claro que no desea retomar contacto.