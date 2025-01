¿Cuándo aplica la multa G57 si no tienes brevete?

SI TE INTERVIENE UN POLICÍA, CONOCE CÓMO TENER SU VARIANTE ELECTRÓNICO

Si posees el brevete electrónico, pero no puedes mostrarlo durante una intervención policial debido a que no portas el teléfono celular o se descargó la batería de dicho aparato, es importante que conozcas que la infracción G58, por no presentar la licencia de conducir ante la autoridad, no aplica en este caso.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, modificó el contenido de dicha infracción. Es decir, de acuerdo al nuevo texto, la G58 solo se aplica cuando no se muestra la versión física, más no la electrónica.

Sin embargo, sí es obligatorio presentar el DNI, ya que con él las autoridades fiscalizadoras pueden verificar la validez de tu brevete electrónico en tiempo real, a través de una consulta al Sistema Nacional de Conductores.

Es importante señalar que, si posees licencia de conducir física y no la presentas cuando es requerida por las autoridades, se aplicará la infracción G58, conllevando una multa de S/ 396, la retención del vehículo y el registro de 20 puntos en contra en tu récord de conductor. Si deseas tramitar la versión digital del brevete, recuerda que el proceso es totalmente en línea, sin necesidad de hacer colas ni acudir a algún establecimiento para recogerlo.

¿Cómo obtener el brevete electrónico desde cualquier región del Perú?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto a disposición de los ciudadanos de todas las regiones del Perú la opción para obtener la licencia de conducir electrónica. Para ello, las personas deben realizar el trámite de emisión de su brevete desde cualquier dispositivo electrónico como una computadora, celular inteligente o tableta con conexión a Internet.

Los ciudadanos que quieran optar por la versión digital del documento, primero deben aprobar el examen médico, el examen de conocimientos y el examen de conducción, según los requisitos que se exijan para nuevas licencias, revalidación, recategorización, duplicado o canje del brevete.

Además, es indispensable que los usuarios se creen una cuenta en la Casilla Electrónica del MTC, a través del siguiente enlace https://casilla.mtc.gob.pe/.

Una vez habilitados para la emisión del brevete, deberán ingresar a la web del MTC https://licencias-tramite.mtc.gob.pe, y dar clic en la opción de Lima Metropolitana incluso si la persona que está realizando el trámite se encuentre físicamente en otra región.

Luego, se debe seleccionar el tipo de trámite que desea realizar y anotar el número de DNI. En la siguiente ventana, se solicitará validar el pago por la tasa de emisión de S/ 6.70. Si es que los usuarios han cancelado el monto en un Banco de la Nación de manera presencial, deberán ingresar los datos del voucher.

Si es que aún no se ha realizado el pago, hay un botón habilitado en la web del MTC para cancelar la tasa de manera totalmente online, desde una pasarela virtual con distintos medios de pago.

Finalmente, tendrán que completar los datos personales del ciudadano y validar las cuentas de correo electrónico y casilla electrónica, a través de un código que será enviado de manera automática a sus cuentas.

Eso es todo el proceso. En un máximo de 20 minutos, la licencia de conducir llegará a la casilla electrónica y se podrá descargar las veces que lo necesiten.

¿En que casos puedes solicitar la licencia de conducir electrónica?

Cuando solicitas tu licencia por primera vez (Clase A, categoría I).

Cuando ya venció y requieres revalidarla o renovarla.

Cuando se te pierde tu licencia física y necesitas un duplicado.

Cuando necesitas recategorizar, es decir subir a una categoría superior.

Toma en cuenta que por el momento la licencia de conducir electrónica es únicamente para las Licencias de Clase A (A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc) es decir para conducir automóviles, camionetas, pickups, furgón, microbuses, minibuses, ómnibus, chasises, remolques y volquetes.

Puedes pedir este documento digital al MTC a través de su plataforma virtual o de manera presencial, en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del MTC, ubicado en Jr. Antenor Orrego 1923, Urb. Chacra Ríos, Lima, a la altura del puente de la Av. Tingo María y Av. Venezuela.

Requisitos

No debes contar con ningún tipo de multa pendiente de pago (multas electorales y papeletas impagas) o sanción pendiente de cumplimiento.

Debes haber aprobado el examen médico, examen de conocimientos y de manejo, respectivamente, según el tipo de trámite que necesites realizar.

Una vez aprobado los exámenes, crea tu casilla electrónica del MTC a donde te llegará tu licencia electrónica.

