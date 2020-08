¿Cuál es tu lenguaje para dar y recibir amor?

Todos tenemos una manera de manifestar amor a nuestros seres queridos, a nuestras plantas, a nuestras mascotas, a nuestros artículos más preciados y finalmente a nosotros mismos.

Patricia Boza, Terapeuta Emocional, te dice cuáles son tus caminos

Tengas la edad que tengas, hoy la vida se expresa a través de ti y éste es un apasionante momento para descubrir aspectos que te harán reconocer cuales son tus caminos del amor. Acompáñame y exploremos juntos.

Reconocer cuál es tu camino para expresa amor y cuál es tu camino para reconocer el amor en los demás, te hará sentir más amada ya que podrás compartir con tus seres queridos esta información y así obtendrás de ellos a través de la buena voluntad, el amor de la vía en la que tu esperas.

El mundo está lleno de gente que dice quererse mucho, pero sin embargo no transmiten ese amor a sus seres queridos, por lo menos NO de la manera que sus seres queridos esperan.

Es importante reconocer las 5 maneras básicas en las que las personas expresan y dan amor; a través del:

Contacto físico (aunque con cuidado porque estamos en pandemia). Gestos de Amor, detalles, haciendo regalos. Verbalmente con palabras. Actos de servicios. Compartiendo momentos de calidad con los demás.

Cuanto más aprendamos a reconocer nuestras vías de expresar amor y la vía de los demás, podremos conectar de una manera más singular, más íntima y de bienestar y generar un reconocimiento mutuo aprovechando las oportunidades que la vida nos da para encontrar el amor.

A través del contacto físico

El lenguaje del contacto físico, o kinestésico, es el más simple, el más directo y cálido.

Es cuando necesitas sentir físicamente a las personas queridas, es cuando tiendes a abrazar y acariciar naturalmente a tus seres queridos.

Si este es tu ruta, entonces ese es tu lenguaje para expresar amor. Claro está que esa es la base, pero tenemos que tener cuidado porque estamos en pandemia; sin embargo, el contacto físico también puede ser con una mirada o un gesto sublime.

A través de Gestos de Amor, detalles, haciendo regalos

Puedes ser una persona detallista. Puedes ser una persona que te gusta recibir regalos y tú los interpretas como un gesto de cariño de parte de los demás, así no se trate de objetos de valor ya que NO es el objeto en sí, si no tú valoras el gesto de amor. Esto se convierte en toda una fiesta para quienes hablan ese lenguaje por que perciben el afecto de los demás a través de recibir y/o hacer regalos.

A través de expresar verbalmente con palabras

Para recibir, es cuando sientes consuelo en las palabras de los demás. Y para dar, es cuando das consuelo a través de palabras pensadas, sentidas, expresadas con Amor desde tu sabiduría interna.

Es muy dulce sopesar bien lo que decimos ya que hay personas para quienes debe ser éste su lenguaje del Amor y debemos aprender a decir palabras de amor y no de desprecio.

Palabras de desprecio pueden herir aún más a éstas personas, así como cuando nos dijeron “como no eres atractiva por eso tienes que vestirte mejor” o aquel profesor del colegio que te dijo “Como tú eres lento… ”, así con cada palabra dices un “me interesas de verdad” y fortalecemos o dañamos la autoestima de nuestros seres queridos.

A través de actos de servicios

Gran parte de la vida de adulto la empleas cuidando a los demás. Si estás resentido y lo haces desde ahí las personas sentirán poco amor. Que hagan actos de Amor hacia ti es placentero y puedes identificar el Amor que las personas ponen al darte ese servicio.

A través de compartir momentos de calidad con los demás

Un tiempo de atención sostenida. Es más sencillo es combinar contacto físico con palabras de calidad y positivas. Supone un esfuerzo generoso, no es tanto la actividad en sí, sino el hecho de compartir, no es a dónde van juntos si no como estás donde estás, regala atención.

Gracias a estas vías podemos comunicar y recibir afectos de forma clara. Cada persona tiene 1 o 2 lenguajes de amor con los que se siente especialmente cómodo para reflejar, expresar y recibir afecto transmitir y recibir.

¿Conoces cuáles son tus lenguajes y los de tus seres queridos?

Con esta información, ahora puedas reconocer tus lenguajes de amor favoritos y además, fijarte en como expresan tus seres queridos.

Algo muy bonito será si acostumbras a tus hijos a dar y recibir amor en todos estos lenguajes ya que así podrán extender el abanico de posibilidades de expresarse y conectarse con más personas. Es la Magia de la Inteligencia Emocional.

Soy Patricia Boza, Terapeuta Emocional.

FB: Patricia Boza Terapeuta.