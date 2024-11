Cuadro de edades para Grupo 21 y Reintegro 3

CONOCE QUIÉNES SALEN EN NUEVOS CRONOGRAMAS DE PAGO A FONAVISTAS

En estos días, la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de la devolución del Fonavi, revelará quiénes integran el Grupo 21 que arranca en la quincena de diciembre para aquellos que aun no han cobrado ni un sol de sus aportes al fenecido fondo. Igualmente, ya vienen delineando a los beneficiarios que saldrán a su vez en el Reintegro N° 3. Por tanto, ambas listas se desarrollarán de acuerdo a parámetros que incluyen el rango de edades para tratar de incluir a más exaportantes.

Como se sabe, los grupos de Reintegros son exclusivamente para fonavistas de las listas 1 a la 19 que ya han recibido pagos anteriormente, y se les busca completar sus devoluciones. Se han ordenado estas devoluciones por edades, priorizando a los mayores, de este modo:

REINTEGRO 1 – Fue para fonavistas vivos de 80 años en adelante.

REINTEGRO 2 – Fue para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos de fonavistas de 93 años hasta adelante

REINTEGRO 3, Así, se podría considerar para fonavistas de 70 o antes hasta 74 años. En el caso de los fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus familiares, estos podrían ser de 80 o 85 años hasta los 92.

Anteriormente Jorge Milla, representante de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc, declaró que probablemente el pago de reintegros se siga dando, y estos puedan llegar hasta cinco o seis grupos. Pero aún no se decide si priorizar EL REINTEGRO 3 o LA LISTA 21, la devolución para quienes no han recibido ni un solo pago aún.

Como sabe, mientras cada NUEVO GRUPO que se aprueba se dirige a beneficiarios, que no hayan recibido aportes antes, los reintegros van para fonavistas que ya han recibido pagos.

“La Comisión Ad Hoc está pidiendo que el MEF pague su deuda porque los recursos recuperados que tiene la Comisión son insuficientes para pagar a todos los fonavistas. Por ahora no hay, estamos coordinando con los Congresistas, que exijan al Ministerio de Economía incluir presupuesto para la secretaría técnica y presupuesto para el pago de la deuda Fonavi”,

La Comisión busca asegurar que todos los fonavistas de las listas 1 al 19 reciban lo que les corresponde, se espera que entre cinco y seis reintegros adicionales sean necesarios para cubrir a más de un millón de fonavistas que aún están pendientes de recibir sus aportes completos. Por tanto, se abre la posibilidad para que un considerable número de ex contribuyentes puedan reclamar los recursos que una vez aportaron al fallido programa de vivienda (Fonavi). referente a la lista de Reintegro 2, y que llegó a casi 210 mil beneficiarios; Quizá sea el último tramo que se consideren las edades es en el próximo reintegro 3 ahí se va a considerar un grupo de viudos, del 80 hasta 92 años (más de 300 mil), y el grupo vivos de 70 a 75 (170 mil).

GRUPO 21

En la lista 21 del Fonavi se están incorporando fonavistas que, “quizás por el tema de la pandemia, recién repararon en que tenían dinero”. Estos serían quienes recién han tomado conciencia de estos pagos y que se encuentran inscribiéndose.

Estos, ya estarían en bases de datos en la ONP y la AFP. “Sus empleadores ya comunicaron que eran parte del personal de trabajadores a los que les corresponde el Fonavi. Ahora lo que se está haciendo es el cruce de información, con la información remitida por esas instituciones, se consolidan y se incorporan al padrón. Eso fue lo que pasó con el grupo 20. Ahora hay muchos más fonavistas que están en ese proceso y van a tener que seguir la lista 21″, explicó Luis Luzuriaga, presidente de la comisión Ad Hoc.

Pero además esa lista tiene otra característica: se incorporará a fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales.

Leer también [Enzo Elguera: «Peruanos no estaban de acuerdo con el paro durante el APEC»]

“Se va a incorporar también, a los excluidos del año 2015 al 2019. En esa oportunidad, en la ley que hicimos en el Congreso, el Tribunal dijo que estaba bien, pero que a todos aquellos que habían accedido a un beneficio con los recursos del Fonavi, bajo la forma de devolución, deberían ser evaluados y excluidos, porque se les podía dar doble beneficio”, expone el representante de los fonavistas.

Lo que sucedió es que, dado que la devolución recién empezó el 2010 (”objetivamente, empezó el 2014, con estos S/10.69 que dieron”), hubo quienes recibieron recursos del Fonavi antes del 2010, cuando “no había devolución, no había ninguna ley para esto”. Por eso, estos fonavistas recibieron préstamos, que tuvieron que pagar luego. “No se lo dieron bajo la forma como no reembolsable. No le dieron bajo ese sistema. Todo era reembolsable. Entonces quiere decir que no hubo ningún tipo de devolución”, agregó Luzuriaga.

Es decir, que estos fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de materiales se podrán incorporar a las nuevas listas. Según el presidente Luzuriaga, son “75 mil de las ‘conexiones domiciliarias de saneamiento’ y se incorporaron 35 mil fonavistas del ‘techo de calamina’. Hay 105 mil fonavistas que ya están incorporados. Ellos tienen que ser parte del grupo 21, lo más que se pueda”, agregó.

GRUPO 22

La lista 22 del Fonavi también es esperada por muchos ex contribuyentes y avanzará en la medida que se acrediten los aportes de más fonavistas, si la Lista 21 se compone, hasta el momento del corte del padrón, de aquellos que lograron acreditar sus aportes y que no recibieron pago alguno hasta el momento, mismo procedimiento se espera en Grupo 22 que más fonavistas continúen presentando información, y con estas personas se conformará más adelante un nuevo padrón. ¡Ya sales tú!

Leer también: